VfB Sennfeld fehlt Miriam Schöll und hat deshalb Mühe

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen setzten sich in den drei Paarungen am Wochenende die Favoriten durch. Den höchsten Sieg landete der TTC Neckargerach/Guttenbach, der beim TTC Limbach II mit 9:1 dominierte. Eine überzeugenden 9:3-Erfolg erspielte sich der TTC Limbach I beim TTV Nüstenbach. Erheblich Mühe hatte der VfB Sennfeld, um den TTC Schefflenz-Auerbach II mit 9:6 in die Schranken zu weisen.

VfB Sennfeld – TTC Schefflenz-Auerbach II 9:6. Ohne ihre Spitzenspielerin Miriam Schöll musste der VfB Sennfeld gegen den TTC Schefflenz-Auerbach II antreten, was beinahe ins Auge gegangen wäre. Doch die beiden Ersatzspieler Müller und Schwab, die im dritten Paarkreuz vier Punkte erkämpften, behielten die Gastgeber mit 9:6 die Oberhand. Die übrigen fünf Zähler steuerten Reinhard/Watzal, Reinhard (2), Schwind und Roth bei. Für die Käste punkteten die beiden Doppel Frank/Koch und Schork/Reichert sowie Koch, Schork (2) und Kist.

TTV Nüstenbach – TTC Limbach I 3:9. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der TTC Limbach I bei seinem Gastspiel gegen den TTV Nüstenbach. Nach der 2:0-Führung durch Zähler der Paare Blank/Mierswa und M. Trappmann/RR. Trappmann glichen die Hausherren zunächst durch Erfolge des Duos Eifler/Preisler und Villinger zum 2:2 aus. In den folgenden Einzeln war für den TTV jedoch nur noch Preisler erfolgreich, währen die Gäste durch M. Trappmann (2), Sigmund, Blank (2), Mierswa und R. Trappmann über 5:2 zum 9:3-Endstand punkteten.

TTC Limbach II – TTC Neckargerach/Guttenbach 1:9. Der TTC Limbach II ging durch den Sieg ihres Doppels Schmutz/Gramlich mit 1:0 in Front. Doch dann gab das Sextett der Gäste mit Veit, Lauer, Hedrich, Karolus, Brauch und Weber nur noch einen Satz ab und landete einen überzeugenden 9:1-Sieg. (ck)

