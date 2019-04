Viel Beifall und auch einmal ein bisschen Trost

Die „Kleinsten sind die Größten“ – unter dieses Motto hatte der Tischtennisbezirk den Bezirksentscheid der Minimeisterschaften in Hardheim gestellt. Bezirksvorsitzender Peter Scheurich begrüßte im Walter-Hohmann-Sportzentrum die Erstplatzierten der Ortsentscheide in Adelsheim, Buchen und Hardheim. In zwei Altersklassen waren die jungen Tischtennissportler mit großem Eifer und viel Freude, aber auch schon mit beachtlichem Können bei der Sache. Die Tischtennis-Abteilung des TV Hardheim unter der Regie von Abteilungsleiter Hans-Jürgen Künkel, sowie der Jugendleitung mit Oliver Kropf und Wolfgang Großkinsky an der Spitze, hatte die sehr erfolgreiche bundesweite Breitensportaktion bestens vorbereitet.

Talente an der Platte

Die „Kiebitze“ der Vereine sahen zahlreiche Tischtennistalente, die jederzeit fair um die begehrten Urkunden und Medaillen kämpften. Eltern, Großeltern und Betreuer geizten nicht mit Beifall bei vielen gelungenen Ballwechseln und spendeten auch Trost, wenn die eigenen Bälle ihr Ziel verfehlten und die Gegner knappe Siege davontrugen. Strahlende Augen hatten die Schülerinnen und Schüler bei der Siegerehrung , die der Bezirksvorsitzende zusammen mit Hans-Jürgen Künkel und Oliver Kropf vom TV Hardheim durchführte. Peter Scheurich dankte dem TV Hardheim für die tadellose Organisation und den jungen Tischtennistalenten für ihr großes Engagement. Besonders freute sich der Bezirksvorsitzende, dass gerade die Altersklassen, die bis zum Bundesentscheid führen, sehr gut besetzt waren. Erfreulich war auch die Teilnahme bei den Mädchen.

Für die vier Erstplatzierten jeder Altersklasse finden die Minimeisterschaften am 19. Mai in Odenheim ihre Fortsetzung auf Verbandsebene. Dort winkt den Siegern bei den Mädchen und Jungen der Altersklasse 9/10 Jahre sogar eine Einladung des Deutschen Tischtennis-Bundes vom 31. Mai. bis 2. Juni für einen Aufenthalt in Berlin. pet

