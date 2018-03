Vorentscheidung im Meisterschaftskampf

Anzeige

TSV Tauberbischofsheim II – SC Grünenwört 9:4. Die Kreisstädter agierten von Beginn an überlegen und führten zunächst 3:0. Steidten erhöhte gegen Felde auf 4:0. Degen und Grein punkteten gegen Sieron und Schörösch zum 2:4, während auf der Gegenseite Fröhlich und Arnold gegen Zeiger und E. Wagner gewannen. Die Maintäler siegten nochmals mit Hörtreiter und Felde gegen Müller und Sieron, dagegen standen die heimischen Erfolge durch Steidten, Schörösch und Fröhlich gegen Degen, Zeiger und Grein.

SV Nassig – TTC Bobstadt 7:9. Zunächst führte der Gast 2:1. Nach dem Ausgleich durch Kunkel gegen Quenzer besorgte Seeberger gegen Eirich die 3:2-Gästeführung, die durch Schulz gegen Throm wieder ausgeglichen wurde. Scherer bracht den TTC gegen Hergenhahn erneut in Front, ehe Hildenbrand, Diehm, Kunkel und Eirich gegen Eibeler, Kappes, Seeberger und Quenzer für den SV erfolgreich waren. Der Gast stemmte sich gegen die drohende Niederlage und war dabei mit Scherer, Throm, Kappes und Eibeler gegen Schulz, Hergenhahn, Hildenbrand und Diehm zur 8:7-Führung erfolgreich. Im fälligen Doppelfinale sicherte der Gast mit der Kombination Seeberger/Quenzer gegen Schulz/Hergenhahn noch knapp beide Zähler.

Kreisklasse A

DJK Unterbalbach – SV Nassig II 9:4. 2:1 führte die DJK nach der Eröffnung, ehe Bamberger gegen H. Diehm auf 3:1 erhöhte. Nach dem Anschluss durch Leisering gegen Schulte siegten für die DJK Maier, Ziegler und F. Broens gegen Dosch, Peter-Englert und Englert zum 6:2. Pahl (kampflos) und Leisering punkteten nochmals für den SV, ehe Schulte, Maier und Ziegler gegen Diehm, Peter-Englert und Dosch das Match entschieden.

SV Dertingen II – DJK Unterbalbach 4:9. Der Gast ging 3:0 in Front, ehe Seubert gegen Schulte für den SV erfolgreich war. Nach dem 1:4 durch Bamberger gegen Scheckenbach punktete Schulz gegen Ziegler zum 2:4. Maier erhöhte gegen H. Baumann auf 5:2, doch schon im Gegenzug war E. Diehm gegen F. Broens wieder für die Aalbachtaler erfolgreich. Der Gast erhöhte nochmals den Druck und siegte mit Schwenkert, Bamberger und Schulte gegen Hörner, Seubert und Scheckenbach zum 8:3. Schulz gewann gegen Maier nochmals für den SV, auf der Gegenseite sorgte Ziegler gegen H. Baumann für die Entscheidung.

TSV Schweigern – FC Gissigheim II 9:3. Die Brehmbachtaler gingen zwar 2:1 in Führung, doch im weiteren Verlauf agierte der TSV überlegen und punktete mit S. Riegler, C. König, Müller und M. Riegler, S. Riegler, C. König, Müller und Fähr gegen Häfner, Weirich, Podetz, Ehrenfried und Noll zum 7:2. Hartmann kam kampflos zum dritten Erfolg der Gäste, doch danach punkteten S. Riegler und C. König gegen Häfner und Ehrenfried wieder für den TSV.

Kreisklasse B

TSV Gerchsheim – TSV Tauberbischofsheim IV 9:5. Mit einer 3:0-Führung eröffneten die Gastgeber das Match und erhöhten mit H. Seubert gegen Hörner auf 4:0. Spang, Adam und Buchholz brachten den Gast durch Siege gegen Wagner, Michel und M. Seubert auf 3:4 heran. Nach dem 6:3 durch Albert und Szeitszam gegen Henninger und Treu siegte Spang gegen A. Seubert zum 4:6. Nach je einem weiteren Sieg auf jeder Seite durch Wagner für die Gerchsheimer gegen Hörner sowie Buchholz für die Tauberbischofsheimer gegen Michel stand es 7:5. Fortan aber gewannen die Einheimischen mit M. Seubert und Albert gegen Adam und Treu.

Kreisklasse C

SC Grünenwört II – TTV Oberlauda III 6:0. Nach der Eröffnung stand es 2:0. Weiter siegten Weimann, Müller, E. Wagner und Hildenbrand gegen Löffler, Stolze, Ambach und Strauß.

ETSV Lauda IV – TTC Großrinderfeld II 6:0. 2:0 führte der ETSV Lauda IV nach der Doppelrunde. Auch danach ließen die Eisenbahner nichts anbrennen und gewannen mit Kirschning, Morcher, Kraus und Bamberger gegen Zenker, Hofmann, Reinhardt und Kleinmichel. ege

