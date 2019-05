Weiße Weste bis zum Schluss

Die Spieler der Tischtennis-Kreisligen trafen sich in der Weikersheimer Großsporthalle, um in einem groß angelegten Turnier ihren Kreismeister auszuspielen. Zum Turnierbeginn um 10.00 Uhr fanden sich insgesamt 45 Jugendspieler vom VfB Bad Mergentheim, SC Buchenbach, FC Creglingen, TSV Dörzbach, SV Elpersheim, FC Gissigheim, FC Igersheim, ETSV Lauda und TTF Laudenbach zur Begrüßung zum siebten Jugend-Kreisklassen-Cup Tauberfranken ein. Im Teilnehmerfeld waren auch viele Nachwuchsspieler, die ihre ersten Turniererfahrungen sammeln durften und eine dementsprechende Begeisterung an den Tag legten.

Nach Schweizer System

Ausgetragen wurde das Turnier wieder in einer gemeinsamen Gruppe nach dem Schweizer System. Dies hat den Vorteil, dass alle Spieler die gleiche Anzahl von Begegnungen austragen und alle gleichzeitig fertig sind. So entsteht für niemanden eine lange Wartezeit. Jeder Jugendspieler erhielt per Los eine Startnummer, mit deren Hilfe das Computerprogramm die erste Runde ermittelte.

Duelle hart umkämpft

In den darauffolgenden Runden treten immer die Spieler mit den meisten Siegen auf dem Konto gegeneinander an – wie auch diejenigen mit den wenigsten Siegespunkten. So ist gewährleistet, dass mit zunehmender Dauer des Turniers Jugendspieler mit der gleichen Leistungsstärke aufeinander treffen. Spannende und hartumkämpfte Duelle waren die Folge, die häufig über die volle Distanz von fünf Sätzen gingen. Dabei boten sich den Zuschauern viele spektakuläre Ballwechsel, die mit anerkennendem Beifall bedacht wurden.

Das Jugendturnier ging über insgesamt sieben Runden, was den Akteuren bei den sommerlichen Temperaturen viel Durchhaltevermögen abverlangte. Vor allem bei den älteren Spielern, die alle gegeneinander antreten mussten, war eine gute Kondition gefragt, weil hier bereits ein enormes Tempo an den Tag gelegt wurde. Am Ende des Turniers schaffte es ein Spieler, eine blütenweiße Weste zu behalten. Tom Schneider vom TSV Dörzbach holte sich damit den verdienten Turniersieg. Den zweiten Platz eroberte sich der Vorjahresdritte Ben Böger vom SC Buchenbach mit einem Spieleverhältnis von 6:1. Den dritten Platz im Gesamtfeld belegte Martin Glibota vom VfB Bad Mergentheim mit 5:2 Siegen. Auf den weiteren Plätzen folgten Thorben Stirnkorb vom SV Elpersheim, Jan Slomka vom ETSV Lauda und Anton Konrad vom FC Igersheim. Nach fünf Stunden Tischtennis gab es nur Sieger, und jeder Teilnehmer bekam einen Preis und eine Urkunde aus der Hand von Bezirksjugendwart Christian Gundel. wf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019