Weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Kreisliga

TSV Tauberbischofsheim III – FC Dörlesberg 9:6. 3:0 führten der TSV Tauberbischofsheim III nach der Doppeleröffnung. Danach gelang den Gästen durch Heppeler und Betzel gegen Röder und Scherer der Anschluss. Nach dem 4:2 durch Wolny gegen Th. Alletzhäuser gelang Kohl gegen Henninger der Anschluss. Hauck und Hörner erhöhten gegen Anderlik und T. Alletzhäuser auf 6:3. Der Gast punktete nochmals mit Betzel, Heppeler und Kohl gegen Röder, Scherer und Hauck zum Ausgleich, mehr war allerdings nicht möglich, da der TSV mit Siegen von Henninger, Hauck und Hörner gegen Th. Alletzhäuser, T. Alletzhäuser und Anderlik das Match entschied.

TSV Tauberbischofsheim III – FC Külsheim III 7:9. Beide Teams boten ein Match auf Augenhöhe. Zunächst gelang den Gästen eine 2:1-Führung. Nach dem 2:2 durch Röder gegen Hanna sorgte Stang gegen Scherer für die 3:2-Gästeführung. Wolny punktete gegen Wagner zum Ausgleich, doch schon im Gegenzug gelang Weisz gegen Spang die 4:3-Führung der Brunnenstädter. Hörner und Buchholz antworteten mit Siegen gegen L. Dorbath und Keller zum 5:4. Der Gast bot weiter Paroli und ging nach den Erfolgen von Stang, Hanna und Weisz gegen Röder, Scherer und Wolny 7:5 in Front. In der Schlussphase gelang Spang und Hörner gegen Wagner und Keller der 7:7-Ausgleich, während der Gast durch L. Dorbath gegen Buchholz am Ende 8:7 führte. Im fälligen Finale der Doppelteams gelang der Gästecrew Stang/Hanna gegen Scherer/Spang der Zweierpack.

TTV Oberlauda – TSV Tauberbischofsheim II 4:9. Mit einer 3:0-Führung eröffnete der Gast die Partie und erhöhte durch Schörösch gegen Fading auf 4:0. Nach dem 1:4 durch Fischer gegen Sieron sorgte Arnold gegen Hanselmann wieder für den alten Abstand. Stolze siegte gegen Fröhlich zum 2:5, doch auf der Gegenseite punkteten Henninger und Müller gegen Stolze und Ambach zum 7:2. Fading und Fischer gewannen gegen Sieron und Schörösch nochmals für den TTV Oberlauda, während für den TSV Tauberbischofsheim II Fröhlich und Arnold gegen Hanselmann und Stolze erfolgreich waren.

SC Grünenwört – FC Gissigheim 9:6. Nach der heimischen 2:1-Führung glich Veith gegen Degen aus. Felde punktete gegen Hetzler zum 3:2, doch schon im Gegenzug glich Ullrich gegen Zeiger aus. Grein und Hörtreiter siegten gegen Stahl und Noll zum 5:3. Nach dem Anschluss durch Häfner gegen Wagner erhöhten Degen und Felde gegen Hetzler und Veith auf 7:4. Stahl und Ullrich brachten den Gast durch Siege gegen Zeiger und Grein nochmals auf 6:7 heran, doch auf der Gegenseite punkteten Hörtreiter und Wagner gegen Häfner und Noll zum Endstand.

Kreisklasse A

TTC Oberschüpf – TTC Großrinderfeld 9:7. Der Gast eröffnete mit einer 2:1-Führung, die durch G. Pers gegen Horn ausgeglichen wurde. Stolzenberger gelang gegen Holzer die erneute Gästeführung, doch auf heimischer Seite folgten Siege von M. Pers und Weiland gegen Baumann und Liebler zum 4:3. Der Gast siegte mit Menig und Schrank gegen Stäbe und Borkenhagen zum 5:4. Die Gastgeber kamen nun stark auf und punkteten mit G. Pers, Holzer, M. Pers und Weiland gegen Stolzenberger, Horn, Liebler und Baumann zum 8:5. Spannung kam nochmals auf, als den Gästen durch Schrank und Menig gegen gegen Stäbe und Borkenhagen der 7:8-Anschluss gelang. Somit stand das Doppelfinale an, das die heimische Kombination G. Pers/Holzer gegen Stolzenberger/Liebler knapp gewann.

FC Gissigheim II – DJK Unterbalbach 2:9. Mit einer 2:1-Führung eröffnete die DJK das Match, ehe Häfner gegen Schulte ausglich. Fortan aber gewannen nur noch die Gäste mit Bamberger (2), Maier, M. Broens, F. Broens, Ziegler und Schulte gegen Ehrenfried, Podetz, J. Häfner, Hartmann, Noll und P. Häfner.

FC Eichel – SV Dertingen II 2:9. Der SV Dertingen II legte von Beginn an mächtig los und ging mit seinen Doppelteams 3:0 in Front. Nach dem 1:3 durch Matejka gegen Seubert erhöhten Englert, Scheckenbach und A. Diehm gegen Segner, Röhrig und Schmitt auf 6:1. Dill gewann gegen E. Diehm nochmals für den FC, ehe Schulz (kampflos), Englert und Seubert gegen Matejka und Segner das Match beendeten.

TSV Assamstadt II – SV Nassig II 9:3. Nach einer 2:1-Führung erhöhte der TSV Assamstadt II durch Borck gegen Diehm auf 3:1. Leisering gelang gegen Geißler der Anschluss, während auf heimischer Seite Imhof, Wachter, Kasper und Esswein gegen Dosch, Peter-Englert, Englert und Pahl zum 7:2 erfolgreich waren. Leisering gewann gegen Borck nochmals für den SV Nassig II, ehe Geißler und Imhof gegen Diehm und Peter-Englert für die Entscheidung sorgten.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II – SV Schönfeld 9:3. Eine klare Sache für den TTC, der nach einer 3:0-Führung mit M. Behringer gegen J. Kraft auf 4:0 erhöhte. Meißner und Wülk siegten gegen F. Behringer und B. Behringer zum 2:4. B. Behringer und A. Volk sorgten gegen Kraft und Hüll für die 6:2-Führung, während Schlereth gegen T. Volk nochmals für den SV erfolgreich war. M. Behringer, F. Behringer und B. Behringer sorgten gegen Meißner, J. Kraft und M. Kraft für den Endstand.

TSV Assamstadt III – TTC Bobstadt III 4:9. 1:2 stand es nach der Eröffnung, ehe der TSV durch P. Frank gegen Eibeler ausglich. Kappes und Wenzel siegten gegen Kasper und Stumpf zum 2:4, während der TSV durch Esswein gegen Pfisterer zum Anschluss punktete. Der Gast erhöhte durch Göller und T. Volk gegen Nied und Hertlein auf 6:3. Frantz gewann gegen Kappes nochmals für den TSV, auf der Gegenseite waren Eibeler, Pfisterer und Wenzel gegen Kasper, Stumpf und Esswein erfolgreich.

TSV Schweigern II – TTV Oberlauda II 1:9. Nach einer 3:0-Gästeführung gelang Müller gegen Obrecht das 1:3. Damit war man auf heimischer Seite auch schon am Ende,. Fortan siegte der Gast mit Klingert (2), Dorstewitz, Fey, Wildner und Ebert gegen Meder, Fähr, König, Kindermann, Jahn und Müller.

TSV Tauberbischofsheim IV – TTC Bobstadt II 4:9. Zunächst war der TSV Tauberbischofsheim IV am Drücker, die nach einer 2:1-Führung durch Spang gegen F. Behringer auf 3:1 erhöhten. Der TTC Bobstadt II fand nun zum Rhythmus und punktete mit M. Behringer, B. Behringer, Bernd Behringer, Eibeler, A.Volk und M. Behringer gegen Hörner, Buchholz, Adam, Treu, Henninger und Spang zum 7:3. Hörner siegte gegen F. Behringer nochmals für den TSV Tauberbischofsheim IV, ehe B. Behringer und Bernd Behringer gegen Buchholz und Adam für die klaren Verhältnisse sorgten.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III – SC Grünenwört II 2:6. Nach der Eröffnung stand es 1:1. Danach siegte Noll für den FC Gissigheim III, während für den SC Weimann, E. Wagner und Müller gewannen.

TTV Oberlauda III – TTC Bobstadt IV 2:9. Der Gast ging zunächst 3:0 in Front. Mach, Lebert, L. Behringer und B. Quenzer erhöhten gegen Stolze, Dorstewitz, Löffler und Strauß auf 7:0. Wildner und Stolze gewannen gegen B. Behringer und Lebert zum 2:7, während auf der Gegenseite Mach und Quenzer gegen Ambach und Dorstewitz erfolgreich waren.

VfR Uissigheim – ETSV Lauda IV 0:6. Nach der Eröffnung stand es 0:2. Danach gewannen für den ETSV Epp, Schwager, Reinhardt und Bamberger gegen Ruck, May, Nahm und Martini.

SV Schönfeld II – TTC Bobstadt IV 6:1. Der SV führte nach der Eröffnung 2:0. Für den Gast siegte Mach, für den SV waren Hüll (2), Schmitt und Gref erfolgreich. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018