Wichtige Punkte für den FC

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost fanden am Wochenende zwei Partien statt. Dabei gewann Spitzenreiter Adelsheim II in heimischer Halle gegen Hainstadt, während Limbach in eigenen Gefilden gegen Hettingen unterlag.

SV Adelsheim II – Spvgg Hainstadt 9:4. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der Tabellenführer das Match, ehe Lux und Ruff gegen S. Schäfer und Geißelhardt auf 4:1 erhöhten. Nach dem 2:4 durch Vanli gegen Rösch punkteten Eckstein und Niemann gegen C. Schäfer und Gramlich zum 6:2. Die Spvgg. kam zwar durch Siege von S. Schäfer und Geißelhardt gegen Groenlein und Lux nochmals auf 4:6 heran, mehr ließen die Gastgeber aber nicht zu, stattdessen sorgten Ruff, Rösch und Eckstein gegen S. Schäfer, C. Schäfer und Vanli für die Entscheidung.

TTC Limbach – FC Hettingen 6:9. Im Bemühen um den Ligaerhalt verfügten die Gäste von Beginn an über die besseren Karten. Nach einer 2:1-Führung des FC Hettingen gelang M. Trappmann gegen Münch zwar der Ausgleich, doch schon im Gegenzug markierten Gremminger, Müller und Wachter gegen R. Trappmann, Blank und Islas Esperza die 5:2-Führung für den FC Hettingen. Schwarzinger siegte gegen Frank zum 3:5, während auf der Gegenseite Kisling gegen K. Trappmann zum 6:3 erfolgreich war. Spannung kam jedoch nochmals auf, nachdem M. Trappmann und R. Trappmann gegen Gremminger und Münch zum 5:6-Anschluss punkteten. Wachter und Müller antworteten gegen Blank und Islas Esparza zur 8:5-Gästeführung, während auf heimischer Seite nur noch Schwarzinger gegen Kisling zum 6:8 erfolgreich war. Für den Abschluss sorgte Frank mit seinem Sieg gegen K. Trappmann zum 9:6-Endstand. ege