Wichtiges Spiel für den SV Adelsheim

Die erste Mannschaft des SV Adelsheim spielt in der Tischtenns-Verbandsliga Nordbaden derzeit eine hervorragende Saison und besitzt nach der inoffiziellen Herbstmeisterschaft mit derzeit 14:4 Punkten die besten Voraussetzungen, nach drei Siegen in der Rückrunde die Meisterschaft zu erringen.

In der Vorrunde musste sich das Aushängeschild des Tischtenniskreises Buchen nur beim TSV Karlsdorf (sechs Verlustpunkte) und beim TTV Ettlingen II (15 Verlustpunkte) jeweils knapp (7:9) geschlagen geben.

Beim Kampf um die Meisterschaft empfängt nun der SV Adelsheim am Samstag, 10. März, um 18 Uhr in seinem Spiellokal in der Sporthalle „Am Eckenberg“ zum vorentscheidenden Spiel den TSV Karlsdorf. Ein Sieg würde die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf bedeuten.