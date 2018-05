Würzberger siegt zwei Mal

Anzeige

Vier ganz junge Tischtennis-Spieler des FC Külsheim sind kürzlich zum Verbandsentscheid der „Mini-Meisterschaften“ gefahren und haben dort allesamt gut abgeschnitten. Am erfolgreichsten war Jannis Würzberger, der sowohl bei den U8 wie auch später bei den U10 gewonnen hat.

Bei den „mini-Meisterschaften“ im Tischtennis, einer sehr erfolgreichen Breitensportaktion, dürfen nur Kinder mitmachen, die zum Zeitpunkt des jeweiligen Ortsentscheides noch bei keinem offiziellen Spiel oder Turnier angetreten sind. Aus Sicht des FC Külsheim hatten sich Louis Farrenkopf, Linas Geier, Christian Schell und Jannis Würzberger für diesen Verbandsentscheid qualifiziert. Die Großveranstaltung des Badischen Tischtennisverbandes fand in Odenheim statt.

Dort ging es einen ganzen Tag lang sportlich rund, jeweils zuerst in Gruppenspielen und dann für die Stärksten weiter im k.o.-System. Schell und Würzberger traten bei den jüngsten Teilnehmern in der Klasse U8 der „Jahrgänge 2009 und jünger“ an. Schell schied nach den Gruppenspielen aus, Würzberger hingegen blieb auch im Viertel- und im Halbfinale sowie im Endspiel ohne Satzverlust.