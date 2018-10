Zeiger und Grein machen das 9:5 perfekt

Der jüngste Spieltag im Tischtenniskreis Tauberbischofsheim brachte eine Reihe interessanter Ergebnisse. In der Kreisliga gewann Grünenwört im Topspiel gegen Dertingen und bleibt damit allein vorn. Ebenfalls noch schadlos blieb der FC Gissigheim, der gegen Schweigern siegte. In der Kreisklasse A trennten sich Lauda III und Oberschüpf mit einem Remis, dennoch führen die Eisenbahner weiter das Feld an. Weiterhin schadlos in der B-Klasse ist der TTC Bobstadt II, der in Schönfeld gewann.

Kreisliga

FC Hundheim – TSV Tauberbischofsheim III 9:2. Nach der Doppeleröffnung führten die Gastgeber 2:1. A. Münkel, M. Münkel und P. Hauck erhöhten gegen Röder, Müller und Barthel auf 5:1. Spang punktete gegen P. Münkel zum 2:5, während auf der Gegenseite M. Bischof, H. Bischof, A. Münkel und M. Münkel gegen Hauck, Henninger, Müller und Röder erfolgreich waren.

SG Dörlesberg/Nassig II – TSV Tauberbischofsheim III 8:8. In einem Match auf Augenhöhe ging die SG 2:1 in Front und erhöhte durch Kunkel gegen Spang auf 3:1. Der Gast erzwang durch Siege von Röder und Barthel gegen Schulz und Hildenbrand den Ausgleich. Demharter sorgte gegen Scherer für die heimische 4:3-Führung, ehe der TSV nach Siegen von Kircher, Henninger, Röder und Spang gegen Steck, Alletzhäuser, Kunkel und Schulz 7:4 vorne lag. Hildenbrand und Demharter punkteten gegen Scherer und Barthel zum 6:7 Anschluss, während Henninger gegen Steck wieder für den TSV erfolgreich war. Im letzten Einzelmatch gewann Alletzhäuser gegen Kircher zum 7:8 womit das Doppelfinale perfekt war. Dabei gelang der heimischen Kombination Schulz/Steck gegen Spang/Kircher noch das Remis.

FC Gissigheim – TSV Schweigern 9:6. Die Brehmbachtäler gingen zunächst 2:1 in Front, ehe der TSV nach Siegen von S. Riegler und M. Riegler gegen Hetzler und Stahl mit 3:2 vorne lag, Nach dem Ausgleich durch Veith gegen Müller gewannen König und Fähr gegen Ullrich und Brehm zur 5:3 Gästeführung. Häfner siegte gegen Meder zum Anschluss, doch schon im Gegenzug sorgte M. Riegler gegen Hetzler für den alten Abstand. Fortan aber siegten die heimischen Akteure Stahl, Veith, Ullbrich, Brehm und Häfner gegen S.Riegler, König, Müller, Meder und Fähr.

SC Grünenwört – SV Dertingen 9:5. Mit eine 2:1–Führung eröffneten die Maintäler die Partie und erhöhten mit Oetzel gegen Holzmann auf 3:1. Nach dem Anschluss durch Braun gegen Degen, gewannen Felde, Zeiger und Grein gegen Semmler, Hill und Keller zum 6:2. Kuhn und Braun antworteten mit Siege gegen Hörtreiter und Oetzel zum 4:6. Degen gewann gegen Holzmann, während Hill gegen Felde für den Gast erfolgreich war. In der Schlussphase machten Zeiger und Grein gegen Semmler und Kuhn den Zweierpack für den SC perfekt.

TTC Bobstadt – FC Hundheim 4:9. Zunächst war der TTC am Drücker, der 2:1 in Führung ging und durch Seeberger gegen M. Münkel auf 3:1 erhöhte. Nach Siegen von A. Münkel, P. Münkel und P. Hauck gegen Quenzer, Scherer und M. Behringer führte der FC 4:3. Der TTC glich mit Throm gegen M. Münkel nochmals aus, mehr allerdings war nicht möglich, da der Gast durch B. Hauck, A. Münkel, M. Münkel, P. Hauck und P. Münkel gegen Beier, Seeberger, Quenzer, Scherer und M. Behringer das Match entschied.

Kreisklasse A

TTC Großrinderfeld – SG Dörlesberg/Nassig III 9:4. Nach der heimischen 2:1-Führung glich der Gast mit Vu Van gegen Horn aus. Weimert, Stolzenberger, Liebler Kleinhans und Schrank punkteten gegen T. Alletzhäuser, M. Alletzhäuser, Diehm, Peter-Englert und Anderlik zum 7:2. Die SG war nochmals mit T. Alletzhäuser und Vu Van gegen Horn und Weimert erfolgreich, während auf heimischer Seite Stolzenberger und Liebler gegen Diehm und M. Alletzhäuser gewannen.

DJK Unterbalbach – TSV Gerchsheim 7:9. Beide Kontrahenten boten ein brisantes Match, bei dem die DJK 2:1 in Front ging. Wagner und A. Seubert sorgten gegen Bamberger und Schulte für die 3:2 Gästeführung. Nach dem Ausgleich durch M. Broens gegen M. Seubert gelang Michel gegen Maier die 4:3-Führung für den TSV. Ziegler gewann gegen Blaschke zum Gleichstand, ehe Szeitszam und A. Seubert gegen F. Broens und Bamberger wieder für den Gast erfolgreich waren. Schulte sorgte gegen Wagner für den 5:6-Anschluss, doch auf der Gegenseite waren Michel und M. Seubert gegen M. Broens und Maier zum 8:5 erfolgreich. In der Schlussphase punktete die DJK mit F. Broens und Ziegler gegen Blaschke und Szeitszam zum 7:8-Anschluss, so dass man im Finale der Doppel die Entscheidung suchen musste. Dabei gelang der Gästecrew A. Seubert/Michel gegen Maier/Ziegler der knappe Zweierpack.

TSV Assamstadt II – SV Dertingen II 9:4. Die Gastgeber begannen von Beginn an konzentriert und erhöhten ihre 3:0-Führung durch H. Hügel gegen A. Diehm auf 4:0. Seubert war gegen Geißler erstmals für den Gast erfolgreich, ehe Imhof gegen E. Diehm wieder für den TSV gewann. Scheckenbach gewann gegen Wachter zum 2:5, während A. Hügel und Frank gegen Breunig und einer kampflosen Partie auf 7:2 erhöhten. R. Seubert und A. Diehm gewannen gegen H. Hügel und Geißler nochmals für den SV, doch im Gegenzug sorgten Imhof und Wachter für den Endstand.

ETSV Lauda III – TTC Oberschüpf 8:8. Ein Match auf Augenhöhe bei dem der ETSV nach einer 2:1 Führung durch Berger gegen M. Pers auf 3:1 erhöhte.

Nach Siegen von P. Pers, Weiland und Holzer gegen Kuhn, Renk und Ihl lag der Gast 4:3 vorne. Neuser und Schwager antworteten gegen Borkenhagen und Meder zum 5:4. P. Pers siegte gegen Berger zum Ausgleich, ehe Kuhn gegen M. Pers wieder für den ETSV erfolgreich war. Der TTC bot weiter Paroli jund ging durch Siege von Holzer und Weiland gegen Renk und Kuhn 7:6 in Front. Spannung auch in der Schlussphase wo den Einheimischen durch Neuser und Schwager gegen Meder und Borkenhagen die 8:7 Führung gelang. Im Finale der Doppelteams gelang dem TTC mit der Kombination G.Pers/Holzer gegen Berger/Kuhn noch das dem Spielverlauf nach gerechte Remis.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt III – TSV Assamstadt III 9:2. Eine klare Sache für die heimische dritte Garnitur die zunächst 2:1 vorn lag. A. Volk, Kappes, Pfisterer, Gerner-Göller, T. Volk und Mach erhöhten auf 8:1. Nach je einem Sieg hüben wie drüben durch Kappes (TTC) gegen Hertlein sowie Kasper (TSV) gegen Volk war alles entschieden.

SV Schönfeld – TTC Bobstadt II 4:9. Der Gast ging 2:1 in Führung, ehe Meißner gegen Quenzer ausglich. Beier, B. Behringer und F. Behringer sorgten gegen S. Kraft, M. Kraft und Schmitt für die 5:2-Gästeführung. Hüll punktete gegen Eibeler zum 3:5, auf der Gegenseite waren B. Behringer, Beier und Quenzer zum 8:3 erfolgreich. Der SV gewann mit M. Kraft gegen F. Behringer, während der TTC mit B. Behringer gegen Schmitt zum Endstand punktete.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III – VfR Uissigheim 5:6. Nach der Doppelrunde stand es 1:1. Für den FC gewannen Noll, Bundschuh (2) und Gehrig, für den VfR waren Martini (2), Roßmann und Nahm erfolgreich. Im Doppelfinale war die Gästecrew Roßmann/Nahm erfolgreich.

Kreisklasse D

TSV Tauberbischofsheim V – ETSV Lauda IV 6:8. Die Kreisstädter gingen 2:0 in Führung. Weiter gewannen Schipper, Treu und Schuster. Für den ETSV siegten Bamberger, Schweitzer, Kirschnig und Reinhardt.

