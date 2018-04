Zum Schluss noch eine Überraschung

Anzeige

FC Hettingen – Spvgg. Hainstadt 9:6. Die Spvgg. ging 2:1 in Führung, ehe Gremminger gegen M. Preuhs ausglich. Geißelhardt gelang gegen J. Münch die erneute Führung, während auf heimischer Seite Wachter, Kisling, Frank und Bechtold gegen Gentner, C. Preuhs, Gramlich und Meidel zum 6:3 erfolgreich waren. Der Gast punktete mit Geißelhardt, M. Preuhs und C. Preuhs gegen Gremminger, J. Münch und Wachter nochmals zum Ausgleich, während der FC durch Siege von Kisling, Frank und Bechtold gegen Gentner, Meidel und Gramlich den Zweierpack sicherte.

SV Adelsheim II – TTC Neckargerach/Guttenbach 5:9. Nach ein 2:1-Führung der Gäste glich Eckstein gegen Weber aus. Nach der erneuten Führung durch Lauer gegen Niemann gelang dem SV durch Groenlein gegen Brauch der Gleichstand. Der TTC sorgte durch Hedrich, Alduk, Neureuther und Lauer gegen Zinkel, Kuhn, Gramling und Eckstein für das 7:3. Niemann siegte gegen Weber zum 4:7, doch schon im Gegenzug war der TTC durch Zinkel gegen Brauch erfolgreich. Neureuther machte gegen Kuhn den Sieg perfekt. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.04.2018