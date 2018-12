Zwei Herbstmeisterschaften entschieden

Bis auf einige Nachholbegegnungen ist die Hinrunde im Tischtenniskreis Tauberb’heim abgeschlossen. In der Kreisliga fällt die Entscheidung über die Herbstmeisterschaft erst im Laufe dieser Woche zwischen Gissigheim und Dertingen. Herbstmeister in den Kreisklassen A und B wurden Lauda III und Bobstadt II. In der C-Klasse steht Grünenwört II mit weißer Weste vorne.

Kreisliga

FC Hundheim – FC Gissigheim 6:9. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der Gast das Match, ehe A. Münkel gegen Stahl ausglich. Hetzler sorgte, gegen M. Münkel für die erneute Gästeführung, die von P. Hauck gegen Ullrich ausgeglichen wurde. Die Brehmbachtäler punkteten mit Veith und Häfner gegen P. Münkel und M. Bischof zum 5:3. Nach Siegen von H. Bischof und A. Münkel gegen Brehm und Hetzler stand es 5:5. Nach je einem weiteren Erfolg hüben wie drüben durch T. Hauck (FC) gegen Veith sowie Stahl (Gast) gegen A. Münkel stand es 6:6. In der Schlussphase sorgten Ullrich, Brehm und Häfner gegen P. Münkel, M.Bischof und H. Bischof für den Gästesieg. TTV Oberlauda – FC Hundheim 2:9. Nach einer 2:1-Führung erhöhten die Gäste mit A. Münkel und M. Münkel gegen Stolze und Fading auf 4:1. Balbach punktete gegen P. Münkel zwar zum 2:4 aber damit war man auch schon mit dem Latein am Ende. Fortan siegte der FC mit T. Hauck, B. Hauck, H. Bischof, A. Münkel und M. Münkel gegen Ebert, Appel, Wildner, Fading und Stolze.

TSV Tauberbischofsheim III – SV Dertingen 3:9. 3:0 führte der Gast nach der Doppelrunde. Holzmann, Braun und Semmler erhöhten gegen Röder, Spang und Scherer auf 6:0. Bei diesem Stand gelangen den Kreisstädtern Siege mit Barthel, Henninger und Hörner gegen Hill, Keller und Kuhn. Fortan aber gewann der SV mit Braun, Holzmann und Hill gegen Röder, Spang und Scherer.

Kreisklasse A

FC Eichel – SG Dertingen/Nassig II 9:2. Es war eine klare Sache für den FC, der zunächst 3:0 in Front lag. Matajka, Segner und Röhrig erhöhten gegen Diehm, Vu Van und Anderlik auf 6:0. Nach dem 1:6 durch Lang gegen Balogh siegten Schmitt und Dill gegen Dosch und Geißler zum 8:1. Vu Van gewann gegen Matajka nochmals für die SG, ehe Segner gegen Diehm den Endstand besorgte.

SV Dertingen II – FC Eichel 9:7. Im Kampf gegen den Abstieg wurde in der Mandelberghalle hart um die Zähler gerungen. Mit einer 3:0-Führung eröffnete der SV das Match, welches danach auf 4:0 erhöht wurde. Matejka siegte gegen Diehm zum 1:4, doch schon im Gegenzug erhöhte Scheckenbach gegen Schmitt auf 5:1. Nach Siegen von Balogh, Gruber, Dill und Matejka gelang den Gästen der Ausgleich. Der SV antwortete erfolgreich mit A. Diehm, Scheckenbach und E. Diehm gegen Segner, Balogh und Schmitt zum 8:5. In der Schlussphase siegte der FC mit Dill und Gruber gegen Hörner und Bethäuser zum Anschluss, womit das Doppelfinale perfekt war. Dabei gelang der heimischen Crew A. Diehm/E.Diehm gegen Matejka/Segner der Sieg.

ETSV Lauda III – TTC Großrinderfeld 9:6. 2:1 führte der ETSV nach der Eröffnung. Storch erhöhte gegen Weimert auf 3:1. Horn besorgte gegen Kuhn den Anschluss, während auf der Gegenseite Renk, Ihl und Neuser gegen Liebler, Stolzenberger und Baumann erfolgreich waren. Kleinhans punktete gegen Schwager zum 3:6, für den ETSV siegte Storch gegen Horn zum 7:3. Der TTC war zwar mit Weimert, Liebler und Kleinhans gegen Kuhn, Ihl und Neuser nochmals erfolgreich, dagegen aber standen die heimische Siege durch Renk und Schwager gegen Stolzenberger und Baumann.

Kreisklasse B

TSV Tauberbischofsheim IV – TTC Bobstadt III 9:3. Die Kreisstädter begannen furios und gingen 3:0 in Führung. Weiter punkteten Hauck, Wolny, Hörner und Buchholz gegen Pfisterer, Kappes, Volk und Gerner-Göller zum 7:0. Göller, Mach und Kappes waren gegen Reinbold, Adam und Hauck zum 3:7 erfolgreich, mehr war jedoch nicht möglich, da der TSV mit Siegen von Wolny und Hörner gegen Pfisterer und Gerner-Göller das Match entschied.

SV Schönfeld – TTC Bobstadt III 9:4. Zunächst führte der Gast 2:1, ehe der SV nach Siegen von Meißner, S. Kraft und J. Kraft gegen Kappes, A. Volk und T. Volk 4:2 vorne lag. Nach dem Anschluss durch Pfisterer gegen Wülk sorgte M. Kraft gegen Göller wieder für den alten Abstand. Mach gewann gegen Schmitt nochmals für den TTC, doch danach gewannen wieder die Einheimischen mit Meißner, S. Kraft, J. Kraft und Wülk gegen Kappes, A. Volk, Pfisterer und T. Volk.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III – SC Grünenwört II 2:9. 2:1 führte der Gast zu Beginn. Noll gelang gegen Müller der Ausgleich, fortan aber siegten die Maintäler mit E. Wagner, T.Theiss, Er. Wagner, J. Theis, Hebenstreit und Müller gegen Bundschuh, Geier, Rogler, Podetz, Thum und Noll.

Kreisklasse D

SV Schönfeld II – SV Niklashausen IV 2:8. Zunächst stand es 1:1. Weiter siegte für den SV R. Bieber, für den Gast gewannen P. Ries, Kohl (2), F. Sorger (2) und Schöllig (2).

ETSV Lauda IV – TSV Tauberbischofsheim V 8:5. 2:0 führte der ETSV nach der Eröffnung. Für den TSV gewannen Düll, Treu und Schipper, für die Eisenbahner punkteten Schwager und KIrschning. ege

