Zwei Siege für Laudas „Zweite“

Dreimal wurde während der Woche in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen gespielt. Külsheim II gewann souverän gegen Niklashausen III, während der ETSV Lauda II nach seinem Erfolg in Neunstetten auch tags darauf in eigener Halle gegen Seckach gewann.

FC Külsheim III – SV Niklashausen III 9:1. Die Pflichtaufgabe erledigten die Brunnenstädter mit Bravour. Leidlich in der Eröffnung gaben sie ein Match ab. Danach siegten H. Würzberger (2), R. Würzberger, Wüst, Stang, Hanna und Wagner, gegen R. Sorgeer, Backs, Schöllig, S. Sorger, Künzig und Ries.

TSV Neunstetten – ETSV Lauda II 5:9. Nach der 2:1-Führung aus der Eröffnung durch die Doppelteams, erhöhten die „Eisenbahner“ mit Lerke und Kleist gegen T. Rüdinger und Hendel auf 4:1. Leidner punktete gegen Muhr zum 2:4, ehe Slomka gegen P. Rüdinger zum 5:2 erfolgreich war. Hambrecht siegte gegen Renk zum 3:5, doch schon im Gegenzug stand es 6:3 für den ETSV durch Dertinger gegen M. Rüdinger. Der TSV gewann zwar nochmals mit P. Rüdinger und Leidner gegen Kleist und Slomka, dagegen aber standen die Erfolge der Gäste durch Lerke, Muhr und Dertinger gegen Hendel, Hemmrich und Hambrecht.