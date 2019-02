Zweite bezwingt die Spvgg

SV Elpersheim II – Spvgg Gröningen-Satteldorf IV 9:5. Die Elpersheimer Zweite in der Tischtennis-Bezirksklasse B hatte am Wochenende den Tabellenführer von der Spielvereinigung Gröningen-Satteldorf zu Gast und schaffte einen unverhofften doppelten Punktgewinn. An diesem Spieltag passte alles zusammen, was Einstellung und Kampfgeist angeht.

In den Eingangsdoppeln gingen die Gäste zunächst mit 2:1 in Führung. Im vorderen Paarkreuz konnte Ernst Belschner den Anschluss halten, bevor das mittlere Paarkreuz mit Manfred Beck und Eckehard Lipinski die Hausherren in Führung brachte. Wilfried Fischer ging im hinteren Paarkreuz ebenfalls als Sieger vom Tisch, was die 5:4-Führung für den SV Elpersheim nach dem ersten Durchgang bedeutete.

In der zweiten Spielhälfte blieb es spannend, dank Klaus Kneifl behielt der SVE den knappen Vorsprung. Wieder war es die goldene Mitte Beck/Lipinski, die die Elpersheimer auf die Siegerstraße brachte. Simon Hopf behielt in seinem zweiten Einzelspiel die Nerven und eroberte in klaren drei Sätzen den erlösenden neunten Punkt zum verdienten Tagessieg. Der SV Elpersheim II ergatterte damit zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt und sieht sich gewappnet für die nächsten Aufgaben.

Jungen U18 Bezirksklasse B: SV Elpersheim – SV Gründelhardt 7:3. Die erste Elpersheimer Jugendmannschaft behielt gegen Gründelhardt meistens die Oberhand

Jungen U18 Kreisliga C: FC Langenburg V – SV Elpersheim II 1:9. Die zweite Jugendmannschaft des SV Elpersheim startete in Langenburg mit einem deutlichen Auswärtssieg in die Rückrunde.

Samstag ist wieder volles Programm mit den Auswärtsspielen der ersten Mannschaft in Satteldorf und der Zweiten in Honhardt. sve

