„Zweite“ des VfB scheidet aus Pokal aus

Das Pokal-Aus kam für den VfB Bad Mergentheim II. Der VfB III trotzte Buchenbach V ein Unentschieden ab.

Herren Kreisligapokal A

VfB Bad Mergentheim II – SV Großaltdorf 1:4

Der VfB Bad Mergentheim II spielte mit Michael Mayer, Norbert Jezierski und Miroslaw Mlotek. Mit dem Auftaktsieg von Mayer ging der erste und dann auch einzige Punkt an die Pokalmannschaft vom VfB Bad Mergentheim II.

Die Einzel von Jezierski, Mlotek sowie das Doppel Mayer/Mlotek gingen an Großaltdorf. Auch Mayer stoppte in seinem zweiten Einzel den Lauf von Großaltdorf nicht, so stand der Endstand von 1:4 fest.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Bad Mergentheim III – SC Buchenbach V 8:8

Bad Mergentheim III spielte mit: Davood Karkhi, Simon Herold, Lukas Wegner, Johann Schmeer, Alexander Knorr und Roberto Müller. Die Eingangsdoppel endeten 2:1 für den Tabellenzweiten Buchenbach. Karkhi/Knorr holten den Punkt für den VfB.

Bei den Einzeln brachten Karkhi, Wegner, Schmeer und Knorr den VfB sogar mit 5:4 in Führung. Im zweiten Durchgang ging man durch Siege von Karkhi, Wegner und Schmeer mit 8:7 in Führung und hatte dadurch das Unentschieden schon einmal gesichert.

Allerdings ging dann das entscheidende Schlussdoppel Karkhi/Knorr in drei Sätzen an Buchenbach. Somit endete das Spiel 8:8.

Die nächsten Spiele: Der VfB Bad Mergentheim I tritt am Samstag, 17. November, um 18 Uhr beim FC Creglingen an.

Die Bad Mergentheimer Zweite ist Gast beim FC Langenburg am morgigen Freitag, 16. November, um 20 Uhr.

Bad Mergentheim III muss am Samstag, 17. November, um 18 Uhr beim FC Langenburg II antreten. Bö

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018