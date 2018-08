45 Finalisten wetteifern um „goldene Viktoria“

Anzeige

Drei Tage lang haben sich die Sopranistin Clarry Bartha und die Sopranistin Professor Christiane Libor Ton- und Filmaufnahmen von knapp 400 angehenden Opernsängerinnen und -sängern aus der ganzen Welt angehört und angeschaut. Ausgewählt haben sie die 45 junge Frauen und Männer, die am 9. Klassik-Gesangswettbewerb Debut 2018 teilnehmen werden. Am 23. September startet der internationale hochkarätige Sängerwettstreit in Weikersheim und Bad Mergentheim.

Zur Einstimmung auf hochattraktive musikalische Tage veranstaltet Debut Concerts kurz davor eine Matinee am Sonntag, 16. September, um 11 Uhr im kleinen Kursaal in Bad Mergentheim. Das Thema der von Professor Ulrich Konrad (Lehrstuhl für Musikwissenschaft an der Universität Würzburg) moderierten Gesprächsrunde lautet „Gesang! Gestern – Heute – Morgen“. Unter Einbeziehung des Publikums diskutiert er mit Enrico Calesso, Generalmusikdirektor Mainfranken Theater Würzburg, und Konstantin Heuer, Komponist des zeitgenössischen Lieds für Debut 2018.

Niveau steigt weiter

Das Fazit nach dem dreitägigen Auswahl-Marathon in der Wittenstein Innovationsfabrik ist einhellig: Weiter fortgesetzt hat sich der Trend zu einer deutlichen Qualitätssteigerung der Bewerber in der gesamten Breite: „Das Niveau in diesem Jahr ist sehr hoch. Nun hoffen wir natürlich, dass auch alle eingeladenen Teilnehmer zusagen, um der Jury und natürlich dem Publikum genau diese Sternmomente - wie wir sie in der Vorauswahl erlebten - auch präsentieren zu können“, so resümiert Clarry Bartha. Gemeinsam mit Christiane Libor hat sie die eingereichten Arien und Lieder „am laufenden Band“ nicht nur einfach angehört, sondern sie bewertet, um herauszufinden, welche Bewerber nun das „gewisse Etwas“ haben.