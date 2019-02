66 von 75 Künstlern stehen jetzt fest

Vier Monate vor dem Start von Rock am Ring und Rock im Park haben sich bereits 135 000 Fans ihr Ticket gesichert. Die bedeutendsten europäischen Zwillingsfestivals steuern für die 2019er Ausgaben erneut auf einen Ausverkauf zu.

Ab sofort steht für Rock im Park eine limitierte Anzahl an Einzel-Tagestickets zur Verfügung. Weiterhin sind Weekend Festival Kombitickets für Rock im Park verfügbar. Für Rock am Ring sind ausschließlich Weekend Festival Tickets im Verkauf. Separate Camping- und Parking-Tickets können ebenfalls erworben werden.

Mit Alle Farben, Cage The Elephant, Beartooth, Kvelertak, The Struts, Alice Glass, Deadland Ritual, iDKHOW, Like A Storm, Bad Wolves, Juke Ross, Ryan Sheridan und Coldrain wurden zudem 13 Künstler neu bestätigt.

Damit stehen 66 von insgesamt rund 75 Teilnehmern fest. Dazu gehören Top-Acts wie Die Ärzte, Slipknot, Tool, Slayer, Marteria & Casper, The Smashing Pumpkins, Tenacious D, Bring Me The Horizon, The 1975, Bonez MC & RAF Camora, Dropkick Murphys, Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators, Bastille, Alligatoah, SDP, Sabaton, Kontra K, Foals, Feine Sahne Fischfilet, Alice In Chains und viele mehr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019