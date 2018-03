Adel Tawil gastiert in Heilbronn

Anzeige

Seine Konzerte sind einzigartige Erlebnisse, sein Stil unverwechselbar. Adel Tawil wurde als Stimme des Erfolgsduos Ich + Ich bekannt, ist jedoch seit 2013 auf Solopfaden unterwegs. Mit seinem Debütalbum „Lieder“ hat Tawil bewiesen, dass er zu den ganz Großen der deutschsprachigen Musikszene gehört, mit dem aktuellen Werk „So schön anders“ hat er es noch einmal bestätigt. Am Sonntag, 10. Juni, ist er um 19 Uhr auch in Heilbronn im Wertwiesenpark zu erleben. Live war Adel schon immer Ausnahmekünstler und hat sein Repertoire mit dem neuen Werk nicht nur erweitert, sondern mit einem Upgrade versehen. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Olaf Heine