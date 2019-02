Alte Story modern erzählt

Das Musical „Das Phantom der Oper“von Sasson/Sautter nach der Romanvorlage von Gaston Leroux ist am 27. Dezember in Würzburg im Congress Centrum zu sehen. Die deutschsprachige musikalische Neuinszenierung begeistert seit 2010 Zuschauer und Kritiker gleichermaßen.

Die spektakuläre interaktive Multimedia Technik, als künstlerischer Bestandteil, sorgt für ein fesselndes Musicalerlebnis. Das erfolgreiche Tournee Musical mit Weltstar Deborah Sasson ist zurück mit Axel Olzinger als Phantom und mit Stargast Uwe Kröger in der Rolle des Persers.

Auf über 450 Bühnen Europas ist „Das Phantom der Oper“ des Autoren Teams Deborah Sasson und Jochen Sautter seit 2010 von Zuschauern und Kritikern begeistert aufgenommen worden. Damit ist diese deutschsprachige musikalische Neuinszenierung, die zum 100. Geburtstag des 1910 von Gaston Leroux geschriebenen Romans „Le Fantôme de l’Opéra“ entstand, eine der erfolgreichsten Tournee Musicalproduktionen Europas.

Das Musical hebt sich von allen bisherigen musikalischen Interpretationen des Literaturstoffes ab, indem es sich näher an die Romanvorlage hält und in Teilen der Musik, die Deborah Sasson komponierte, bekannte Opernzitate einbindet.

Nachdem die Inszenierung von ihren „Machern“ 2016 vollkommen neu überarbeitet wurde, setzten sie für die Saison 2018/19 ihre Arbeit in diesem Sinne fort. Dank interaktiver Videoanimationen taucht der Zuschauer in das mysteriöse Geschehen auf der Bühne regelrecht ein. Die Darsteller scheinen mit den Projektionen verschmolzen zu sein und die Übergänge von einem Schauplatz zum nächsten sind nun noch fließender gestaltet.

Die Rolle der Christine interpretiert die Bostoner Sängerin und Echo Klassik Preisträgerin Deborah Sasson selbst. Ihre kraftvolle Sopranstimme ist ideal geeignet für diese Mischung aus Oper und Musical.

Das Phantom wird von Axel Olzinger gespielt. Er konnte unter anderem als Billy Flinn in „Chicago“ in Berlin und im Londoner Westend, als Graf von Krolock in „Tanzder Vampire“ Erfolge feiern. Stargast ist Uwe Kröger, der seit seinem Durchbruch in der Rolle des Todes in der Welturaufführung von „Elisabeth“ die Herzen des Publikums eroberte. Nun schlüpft er in die Rolle des geheimnisvollen Persers. Jochen Sautter hat das Libretto und die Liedtexte geschrieben, führt Regie und ist als Graf Raoul de Chagny zu sehen.

Weiter wirkt ein großes Ensemble ausgewählter Sänger, Tänzer und Schauspieler aus dem deutschsprachigen Raum mit. Ein 18-köpfiges Orchester spielt die Musik live.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019