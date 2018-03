Alter Schwede – Finnen in Schwaben ganz groß

Anzeige

Dem Sieg bei der Casting-Show im Studio folgt der Triumphzug auf der Bühne. Er hat seinen bequemen Juroren-Sessel von „The Voice of Germany“ gegen den Sitz im Tourbus getauscht: Samu Haber ist mit seinen Musikerkollegen von „Sunrise Avenue“ seit Samstag auf Tour durch die größten Hallen der Republik – und füllt sie: Ein Wechsel von Komfortzone zu Komfortzone – zumindest in der mit 12 000 Fans ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Die Band spielt knapp zwei Stunden kompakt ihre Hits und wird dabei von den zumeist weiblichen Fans auf einer Welle der Euphorie getragen. Alter Schwede, sind die Finnen in Schwaben groß.

„It’s the Singer, not the Song“, heißt es in einem Songtext der „Rolling Stones“ aus dem Jahr 1965. Und an dieser Binsenweisheit hat sich seit dem nichts geändert. Bestes Beispiel: „Sunrise Avenue“. Sicherlich haben die Finnen gute Songs am Start, und die Band spielt ohne Fehl und Tadel und doch – ohne den Charmebolzen Samu Haber würden sie vielleicht im Longhorn vor 1000 Leuten, aber niemals in der Schleyerhalle vor 12 000 auftreten. Aber das ist auch bei anderen großen Bands so. Die „Stones“ ohne Jagger nicht vorstellbar, genauso wenig wie „U2“ ohne Bono.

So steht der Lieblingsfinne der deutschen Weiblichkeit auch an diesem Abend im Rampenlicht, während die Band im Hintergrund agiert. Bassist Raul Ruutu, Schlagzeuger Sami Osala, Leadgitarrist Riku Rajhamaa und Keyboarder Osmo Ikonen verpassen den Songs ein wenig mehr Drive, was vor allem „Livesafer“ zugutekommt, und bereiten so ihrem Frontmann einen kompakten Klangteppich auf dem er nach Belieben mit seiner sonoren Altstimme glänzen kann.