Angesagter Powermetal

Die Chartbreaker aus dem Powermetal-Bereich „Powerwolf“ gastieren am 16. November in der Music Hall in Geiselwind.

Mit den bisherigen sechs Alben und unzähligen mitreißenden Live–Konzerten haben sich die Saarländer von „Powerwolf“ eine riesige Anhängerschar erspielt. Die drei letzten Tonträger waren jeweils in den Top 3 der Charts, davon zwei Tonträger auf Platz 1 – im Sommer veröffentlicht die Band, die dank ihrer spektakulären Shows zu den erfolgreichsten Liveacts im Bereich Rock/Metal zählt, ihr neues Album „The Sacrament Of Sin“ und geht dazu auf Tour.