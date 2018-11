Azet kommt mit „Fast Life Tour“

Mit seiner gerade veröffentlichten neuen Platte geht Azet auf „Fast Live Tour“. Der Hype hört nicht auf: Gerade erst hat Miami Yacine sein Debüt „Casia“ auf Platz 3 in den Charts platziert, da legt schon das nächste Mitglied der KMN Gang sein Soloalbum vor. D er 24-jährige Azet veröffentlichte sein Debüt im März „Fast Life – Zwischen Nikes, Zellentrakt und Paradies“ und landete damit direkt auf die Nummer 1 der Albumcharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz . Seine noch vor Album Release erschienene Single „Qa Bone“ featuring Raf Camora erhielt direkt Goldstatus , zehn Tage nach Release lag „Fast Life“ bei 65 Millionen Streams. Von Azets drei Meter großem Portrait an einer Kreuzberger Wand in Kooperation mit Spotify ganz zu Schweigen.

Das Album trägt mit „Fast Life“ nicht ohne Grund den gleichen Namen wie die 2016 veröffentlichte EP des Dresdeners. „Seit meiner Jugend ist in meinem Leben alles sehr schnell passiert. Egal ob es das Geld verdienen, meine Inhaftierung oder unser Hype war. Und weil ich auf meiner EP noch nicht alles zu dem Thema gesagt habe, ist jetzt ein ganzes Album daraus geworden“. Musikalisch ist die KMN Gang dem Rest der Welt immer einen Schritt voraus: „ Für den Song Für die Familie haben wir diesen Sound salonfähig gemacht“, sagt Azet – und beweist mit dem neuen Album, dass er und die KMN-Jungs das Original sind.

Am 6. Dezember ist Azet in der Würzburger Posthalle. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es in den Kundenforen der FN.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018