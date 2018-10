Ballermann-Feeling auf dem Flugplatz

Zehn Stunden feiern kann man am 29. Juni 2019 bei der Olé-Party, die erstmals am Flugplatz Giebelstadt Halt machen wird.

Mit dabei sind Mia Julia, Pietro Lombardi, Mickie Krause, Eloy de Jong, Oli. P, Lorenz Büffel und viele weitere Stars der leichten Unterhaltung. Der berühmt-berüchtigte Ballermann und die legendäre Party-Stimmung auf der Ferieninsel Mallorca stehen Pate für die Olé-Party-Tour. Bereits im zwölften Jahr bringt die Olé-Party-Tour die Stars, die sonst an der Playa de Palma für Fun bis zum Abwinken sorgen, in den deutschen Sommer.

Neun Termine sind für 2019 angesetzt. Über 220 000 Besucher feierten in der diesjährigen Saison in ganz Deutschland bei der erfolgreichen Partyreihe, bei der mehr als 610 Kilogramm Konfetti in den Partyhimmel geschossen wurden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018