Barde aus Irland schlug Zuhörer sofort in seinen Bann

Zum ersten Mal fand im Carmen Würth Forum in Gaisbach ein von einem externen Veranstalter organisiertes Großereignis statt. Verantwortlich dafür war der seit über 20 Jahren in diesem Geschäft tätige Christian Freiherr von Stetten, seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Schwäbisch Hall-Hohenlohe im Deutschen Bundestag. Bestritten wurde das zweistündige Konzert im ausverkauften Großen Saal von dem 69-jährigen, in Argentinien geborenen Christopher John Davison, der sich als irischer Barde Chris de Burgh nennt, nach dem Geburtsnamen seiner Mutter.

Abgesehen von einem Flügel, einem Mikrofon, einem Tischchen und ein paar Kleinigkeiten war die Bühne leer. An der hinteren Wand waren Scheinwerferbatterien, acht muschelartige Gebilde und eine abstrakte, baumähnliche Zeichnung zu sehen, die im Laufe des Geschehens in verschiedenen Farben leuchteten.

Im Mittelpunkt des Geschehens

Dann betrat ein eher kleiner, bescheiden wirkender, grauhaariger Mann in sportlicher Kleidung – dunkle Hose, dunkles, offenes Blouson, dessen er sich im Lauf der Vorstellung entledigte, darunter ein helles, offenes Hemd – mit einer elektronischen Gitarre die Bühne, nahm sie sozusagen in Beschlag, war gleich Mittelpunkt des Geschehens und begann zu singen und zu spielen: „The Road of Freedom“, den Rocker-Titelsong seines 2004 erschienenen 15. CD-Albums. Das war das sogenannte Opening von Chris de Burgh, der mit seiner Interpretation sofort die Zuhörer in seinen Bann schlug und gleich danach mit seinem Folk-Song „Waiting for the Hurricans“ aus dem Jahr 2012 auftrumpfte.

Über zwei Dutzend seiner zahlreichen Nummern gab der britische Diplomatensohn zum Besten, der bis zu seinem sechsten Lebensjahr in Argentinien, Nigeria und Zaire gelebt hatte und dann auf das Familienschloss Bargy Castle im Südosten Irlands kam, wo er Gitarre spielen lernte, bevor er in Dublin Romanistik und Anglistik studierte. Abgesehen von wenigen Sätzen in Deutsch, bediente sich Chris de Burgh seiner englischen Muttersprache.

In ihr sang er nicht nur seine Lieder, sondern war auch dazu noch sein eigener Conférencier. Dabei erzählte er den einen oder anderen Witz, kam auf Deutschland als Fußballnation zu sprechen, streifte Russland und machte Komplimente, zum einen seinen Besuchern, zum anderen Ho-enlohe und der Familie von Stetten.

Man hörte „Borderline“, einen Song aus dem Jahr 1982, in dem Chris de Burgh zum damaligen Falklandkrieg Stellung bezogen hat. Aber auch Auszüge aus seinen verschiedenen, im Laufe eines Vierteljahrhunderts erschienenen Alben, mit denen er nicht nur viele Chartplatzierungen, sondern auch Gold- und Platinschallplatten in Deutschland und Kanada, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich bekommen hat, standen auf dem Programm. Das begann mit dem Album „The Getaway“ aus dem Jahr 1982, aus dem er „Revolution“ und „Ferryman“ vortrug, und das endete mit dem 21. Album „A better World“ von 2016 mit dem Song „Shipboard Romance“.

Dazwischen gab Chris de Burgh, der in seinen Liedern Geschichten, Sagen und Märchen erzählt, „High on Emotion“ aus „Man on the Line“ von 1984, „Leather on my Shoes“ und „Sailing away“, beide aus „Flying Colours“ von 1988 sowie „Light on the Bay“, „Have a Care“, „Moonfleet Bay“ und „Pure Joy“ aus „Moonfleet and other Stories“ von 2010 zum Besten, nicht zu vergessen, den Titelsong „The Hands of Man“ und „Where would I be“ aus dem 20. Album von 2014.

Chris de Burgh begleitete den ausdrucksvollen, nuancenreichen Vortrag seiner eigenen Werke auf der Gitarre oder auf dem Klavier. Er unterstrich aber auch die Texte, wann erforderlich, mit gespenstischen Lauten, die einen erschauern ließen. Bei seinem über acht Millionen Mal verkauften Welthit „Lady in Red“ aus dem Jahr 1986 hielt es ihn nicht mehr auf der Bühne.

Vielmehr ging er durch den Zuschauerraum und zog seine Fans wie der Rattenfänger von Hameln hinter sich her, die sich anschließend vor der Bühne versammelten und ihm mit Armeschwenken und rhythmischen Bewegungen huldigten und die er – ein unaufdringlicher, charismatischer, erfolgreicher Star – glücklich entließ. Dieter Schnabel

