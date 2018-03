Bekannte Musiker live zu erleben

Anzeige

Ein Hochkaräter kommt am Samstag, 24. Februar, um 21 Uhr in den Kulturschock Königshofen: Die Band B3 aus Berlin mit einem Mix aus Jazz, Rock, Funk und Blues mit den weltweit bekannten Musikern Ron Spielman an der Gitarre und Andreas Hommelsheim am Keyboard.

B3 verschmelzen ausgetüftelte Arrangements und lebendige Spielfreude zu intelligenten Songs mit starken Melodien und drückendem Groove. Eingängig und kompakt, treibend und entfesselt – hier kommen Rock-Popliebhaber und Jazzverrückte gleichermaßen auf ihre Kosten.

Den Kern dieses perfekt eingespielten Fusion-Quartetts bilden zwei große „unbekannte Bekannte“ der Musikszene: Der Keyboarder, Komponist und Musikproduzent Andreas Hommelsheim und der Gitarrist und Sänger Ron Spielman.