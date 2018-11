Bissig, ironisch und unterhaltsam

Wer den Comedian Mathias Tretter in voller Fahrt erleben will, kann am 1. Dezember zum Kulturschock nach Königshofen kommen. Polemisch, selbstironisch, intelligent, eloquent oder unterhaltsam – so präsentiert er sein Programm.

„In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.“ Andy Warhol meinte es tatsächlich ernst, als er jedem diesen Quatsch versprach. Aus den 15 Minuten sind längst 140 Zeichen geworden. Zwar wird auch damit niemand zwingend berühmt, aber mitunter zumindest US-Präsident.

David Bowie, Prince, Leonard Cohen und George Michael mussten einfach sterben in dem Jahr, in dem alles Pop wurde. Mathias Tretter ist noch da. Lebendiger denn je, böse wie nie, mit dem Programm der Stunde: Pop - Politkomik ohne Predigt. Von einem Profi oraler Präsenz.

Mit Plödeleien oberster Populistik. Peziehungsweise, ohne Pescheidenheit: 150 Minuten Ruhm.

Von der Kritik wird sein Programm gelobt. „Tretter gehört zur allerersten Riege junger politischer Kabarettisten, zu jenen, die nicht in den Fußstapfen eines Granden wie Dieter Hildebrandt versinken würden. Großartig“, schreibt das Göttinger Tageblatt über den Träger des deutschen Kleinkunstpreises.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018