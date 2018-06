Brücke zu Satire-Skeptikern mit Bravour geschlagen

Anzeige

Höchst amüsiert folgte das Publikum dem liebenswert-schwermütigen König Arthur und seinen schrägen Rittern der Tafelrunde auf ihrer Suche nach dem Heiligen Gral rund um Burg Brattenstein, respektive Camelot („Spamalot“).

Röttingen darf sich glücklich schätzen, dass Intendant und Regisseur Knut Weber die Persiflage vom Stadttheater Ingolstadt an die Tauber mitgebracht hat. Denn nennenswerte Abstriche mussten bei der Zahl der Mitwirkenden, nicht aber bei der üppigen Bühnenausstattung und den unzähligen, stilvollen Kostümen gemacht werden, für die das Trio Susanne Hiller, Caroline Schreiber und Charlotte Labenz höchste Anerkennung verdient.

Schusselige Ritter

So schusselig die oft begriffsstutzigen Ritter der Tafelrunde ihrem König Artus zur Seite standen; unter fliegenden Wechseln schlüpften sie unübertroffen geschickt in bis zu vier unterschiedliche Rollen. So konnte auch Choreograph Sebastian Eilers zu schwungvollen Bildtableaus ohne Leerlauf beitragen. Immer wieder unterbrachen im Chor vorgetragene Songs den Fortgang der eher assoziativ gestrickten Geschichte.

Das Horror-Genre zieht das Musical gleich zum Auftakt durch den Kakao. Tim Verse gibt einen geschäftstüchtiger Totensammler, der selbst vor dem Ankauf eines noch lebenden Mannes nicht zurückschreckt. Als Untoter im Leichenhemd taucht dieser später wieder auf.

Finsteres Mittelalter verkörpern die Mönche, die „Pi Jesu domine, dona eis requiem“ singend über die Bühne schleichen. Dankbar wurde die Erklärung von König Artus aufgenommen, der den Sachsen das Angeln beigebracht hatte. „Seitdem heißen sie Angelsachsen“.

Zum Kringeln komisch war Enrico Spohn als Knappe Patsy, der immer wieder die Hufgeräusche eines Pferdes mit Kokosnuss-Schalen imitierte, um seinem finanziell klammen Herrn König Artus, den Ulrich Kielhorn mit melancholischen Untertönen spielte, das Gefühl zu geben, sich doch ein Pferd geleistet zu haben. Mit heiligem Ernst wird die Suche nach den fähigsten Rittern des Landes betrieben – schließlich kommt der Auftrag vom Allmächtigen persönlich.

Der „Trick“ mit dem Hasen

Britische Contenance war gefragt, vor allem dann, wenn man später von Franzosen, die absichtlich ihren französischen Akzent herauskehrten, an der Burgmauer permanent – gerne unter der Gürtellinie– beleidigt wurde. Ein trojanischer Hase aus Holzbrettern sollte den Gegner bezwingen. Dummerweise vergaßen die Ritter, in dieses Gefährt zu steigen, bevor es die Franzosen in ihre Burg holten.

Unvergesslich war der martialische Zweikampf von Artus mit dem Schwarzen Ritter. Dieser gab selbst nicht auf, als ihm alle Glieder abgeschlagen wurden.

Es kam noch knüppeldicker mit einer aufblasbaren Kuh, die von der Mauer herunterflog und gleich einen tapferen Kämpfer außer Gefecht setzte. Vergnüglicher ging es vor dem Schloss mit mannstollen Frauen zu, auch wenn Jörn Kolpe als Sir Lancelot, Tim Verse als Sir Robin, Martin Muliar als Sir Bedevere und Péter Polgár als Sir Galahad im Geschlechter-„Ringkampf“ nicht immer die beste Figur machten. Immerhin trieben sie ein Gebüsch auf, dass die „Ritter von Ni“ für die Passage durch den Wald verlangten. Fast wären die Ritter an einem Killerkaninchen gescheitert, doch eine „heilige“ Handgranate, bei deren Einsatz König Artus nach dem Ziehen des Abzugs fast an seiner ständigen Verwechslung der Zahl „Drei“ mit der „Fünf“ gescheitert wäre.

Fast schon eine Überforderung des auf die Gralssuche fixierten König Artus war der zusätzliche Auftrag, ein Musical zu schreiben, das nichts mit Andrew Lloyd Webber und Broadway zu tun haben durfte. Amüsant folgte später ein Schlenker zum Singspiel „Im weißen Rössl“ (ab 12. Juli in Röttingen zu erleben).

Die See-Fee als Glücksbringerin

Zum Glück klärte dann die Fee aus dem See, die Antje Rietz mit prächtigem Gesang verkörperte, den erleichterten König Artus auf, dass er sich schon längst in einem Musical befinde. Rietz steuerte mit ihrem Gefolge maßgeblich zu den Höhepunkten des Abends bei, wenn sie nebelumhüllt aus dem See auftauchte oder aus einem im Hintergrund emporsteigenden Gralsbecher König Artus wichtige Ratschläge gab.

Eine ganz besondere Nummer war ihre divenhafte Klage über zu wenige Einsätze und die nervige Warterei in der Kantine. Nach seinen Nebenrollen als Historiker, „Der-noch-nicht-tote-Fred“, französische Wache und fahrender Sänger rückte das komödiantische Talent von Lukas Witzel als Prinz Herbert im Schloss im Sumpf ins Blickfeld. Péter Polgár gibt den Vater, der hartnäckig seinen schwulen Sohn mit dem Berufsziel Sänger an eine schwerreiche Prinzessin verkuppeln will. Mehr als zwanzig Lieder begleitete Walter Lochmann am Klavier mit seiner siebenköpfigen Profi-Band.

Fazit: Röttingens „Spamalot“ war bei der Premiere ein aberwitziges, intelligent inszeniertes Musical, das selbst Kritiker des ganz speziellen Humors von Monty Python gnädig gestimmt haben dürfte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018