Brüllend komisch

Vor zehn Jahren kam ein Film in die Kinos, mit dessen Erfolg wohl niemand so richtig gerechnet hatte: „Willkommen bei den Sch’tis“ erzählte von den etwas seltsamen, aber sehr herzlichen Sch’tis – die Menschen mit dem eigenwilligen, außerhalb ihrer Region kaum verständlichen Dialekt eroberten die Herzen der Filmfans rund um den Globus. Allein in Frankreich avancierte die Komödie mit mehr als 20 Millionen Besuchern zum meistgesehenen einheimischen Kinofilm aller Zeiten. Selbst in den USA, wo es europäische Produktionen schwer haben, hatte der Film Erfolg.

Seit Jahren wurde gemunkelt, dass Dany Boon eine Fortsetzung als Regisseur und Autor vorbereiten würde – und die kommt nun in die Kinos: „Die Sch’tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen“ knüpft inhaltlich zwar nicht direkt an den Welthit von 2008 an. Doch das tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Vor allem der Sprachwitz, der auch in der cleveren deutschen Synchronfassung gut funktioniert, zündet.

Valentin (Dany Boon) ist ein Star. Ganz Paris vergöttert den Innenarchitekten. Die vornehme Gesellschaft schätzt nicht nur seine Entwürfe. Valentin gefällt auch als Nachfahre des iranischen Schahs mit einer Kindheit voller Dramatik und Exotik. Aber Valentin lügt. Denn er schämt sich seiner wahren Herkunft; seine Vergangenheit hat nichts Glamouröses. Tatsächlich stammt der Liebling der Schönen und Reichen aus einer Arbeiterfamilie im Norden Frankreichs: Er ist ein Sch’ti. Einem Sch’ti aber stehen in Paris keine Türen offen, deshalb die falsche Identität. Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Konflikte sind programmiert – und jede Menge Komik.