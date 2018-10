Charisma und „Kaleidoluna“

Wer kennt ihn nicht?! René Baumann, besser bekannt als DJ Bobo. Der Schweizer war bereits in den 90ern einer der gefeiertsten Künstler und füllt auch heute noch die großen Konzerthallen. 2019 geht er wieder unter dem Titel „Kaleidoluna“ auf Tour und wird dabei im Mai in Nürnberg Station machen.

DJ Bobo, das im September erschienene Album sowie die für 2019 geplante Tour heißen „Kaleidoluna“. Was steckt hinter dem Begriff?

DJ Bobo: Das ist eine Namensschöpfung – von Kaleidoskop und Luna, der Mond. Ich wusste, der Titelsong braucht eine melodische Zeile, sowas wie de la Luna, etwas kindliches und das leicht über die Lippen geht. Im Studio kam dann Kaleidoluna heraus. Es ist ein Fantasiename, könnte auch für eine Fantasiewelt stehen. Man kann sich vorstellen, wir reisen mit einem Raumschiff dorthin. Hier bleibt aber für jeden Interpretationsspielraum.

Bunte Fantasiewelten sind etwas bobotypisches, oder?

DJ Bobo: Ich finde, Fantasiewelten sind etwas Menschliches. Wir haben das Verlangen in uns, manchmal dorthin zu flüchten. Auch Hollywoodfilme wie „Herr der Ringe“ oder „Harry Potter“ bieten diese Fluchtmöglichkeit. Und wir treten mit jedem Bobo-Konzert die Flucht nach vorne an.

Ist diese Fluchtmöglichkeit das Geheimnis des anhaltenden DJ Bobo-Erfolgs?

DJ Bobo: Als Künstler hoffe ich natürlich, dass das Geheimnis darin liegt, dass wir immer wieder neue Ideen für unsere Touren und Alben finden.

Welche Ideen und Impulse waren das für das aktuelle Album?

DJ Bobo: Der Tourname! Der war tatsächlich zuerst da. Erst danach kamen die Songs. Andersherum ist es üblich. Aber so wussten wir, für welchen Zeitpunkt unseres Programms wir welchen Song schreiben. Wir wussten, für das Opening zum Beispiel brauchen wir ein bestimmtes Gefühl. Und ob der Song schnell oder langsam sein soll, konnten wir mit dieser Vorgehensweise im Vorfeld gut festlegen. Bei uns war die Tour das Huhn, das Ei waren die Songs.

So eine Tour braucht Vorbereitungszeit, und bei einem DJ Bobo-Konzert stellt man sich das noch mal aufwendiger vor. Ist das so?

DJ Bobo: Unsere Tourneen finden in der Tat etwa alle drei Jahre statt. Unsere Pausen sind größer als bei anderen Künstlern. Wir nehmen uns die Zeit, um Energie zu tanken und mit genug Freude und Lust in eine neue Tour zu starten. Und es ist richtig. Bis das Bühnenbild steht und gebaut ist, braucht es bei uns entsprechend Zeit.

Man hat das Gefühl, dass es Anfang der 2000er etwas ruhiger um Sie wurde, und Sie jetzt wieder vermehrt durchstarten...

DJ Bobo: Das war die Zeit, als meine Kinder geboren wurden und ich wollte sie aufwachsen sehen. Das wollte ich nicht verpassen. Das war mir wichtig und das habe dann auch so gemacht und mir die Zeit genommen.

Apropos Familie und in diesem Zug Familienunterhaltung: Im Dezember wird eine neue Verstehen Sie Spaß?-Folge mit Ihnen zu sehen sein. Ist das „nur“ ein Auftritt oder sind Sie in eine Geschichte eingebunden?

DJ Bobo: Sowohl als auch. Also Auftritt und eine Geschichte. Aber mehr darf ich noch nicht verraten. Was ich aber verraten darf: Aufgezeichnet wird die Sendung schon am 31. Oktober. Seit zwei Jahren ungefähr werden mehrere Sendungen am Stück produziert, deshalb liegen bis zum eigentlichen Ausstrahlungstermin mehrere Wochen dazwischen.

In welchen Sendungen sind Sie sonst noch gern zu Gast?

DJ Bobo: Bei Luke Mockridge, das ist ein neuer Wilder. Aber wir machen auch ein paar schöne Sachen mit Pro Sieben und RTL. „Die ultimative Chartshow“ bei RTL zum Beispiel. Die finde ich als Musiker eh prima, die schaue ich auch privat. Und den Echo hätte ich nicht boykottiert. Das ist recht unglücklich gelaufen. Schade, dass es den nicht mehr gibt.

Was schaut DJ Bobo sonst privat?

DJ Bobo: Beim Family-Kino passe ich mich meinen Kindern an. Die sind inzwischen zwölf und 16 Jahre alt. Ich halte mich daran, was sie sich wünschen.

Am 5. Mai 2019 sind Sie in Nürnberg mit Ihrer Tour zu Gast. Gibt es Erinnerungen an Nürnberg?

DJ Bobo: Ja! Es war das erste Mal, dass ich im Ausland gespielt habe. Das war damals in der „Resi“. Zusammen mit „Army of Lovers“, die in ihren verrückten Barockkostümen auftraten, hatten wir da einen besonderen Abend.

Ich glaube, das war eine zur Großraumdisko umgebaute Fabrikhalle eines Seifenherstellers.

Wie gesagt, ein besonderer Abend. ella

