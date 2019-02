Das LP-Cover öffnete das Tor zur großen Welt

Das Rockmusical „Woodstock – The Story“ macht am Sonntag, 24. März, in Buchen Station und will die legendäre Hippie-Kultur von vor 50 Jahren wieder aufleben lassen. „Love, Peace and Music“ heißt es dann. So lange wie Woodstock her ist, so lange sind auch Bobbi und Nick Ercoline verheiratet – das legendäre Cover-Pärchen der Woodstock Doppel-Live-LP.

Bobbi und Nick Ercoline sind heute beide 69 Jahre alt, Rentner und wohnen in Pine Bush, New York. Im Interview sprechen sie über Woodstock und das berühmte Foto.

Warum ist das Musical „Woodstock“ für Sie etwas Besonderes?

Bobbi: Aufgrund des großen Talents der Musiker und ihrer Liebe für die Musik dieser Zeit, ist es für uns ein besonderes Musical. Zudem wird die Musik in ihrer ursprünglichen Form präsentiert.

Waren Sie in die Geschichte des Musicals eingebunden?

Nick: Nein, das waren wir nicht und waren angenehm überrascht, als wir die Show sahen.

Ist es wahr, dass Sie nicht wussten, dass ein Foto von Ihnen gemacht wurde und Sie erstaunt waren, als Sie damals das Cover der Woodstock-LP sahen?

Bobbi: Ja, das ist wahr und wir können es immer noch nicht glauben, auch wenn wir erlebt haben, welchen erstaunlichen Spaß und welche Verantwortung dieses Foto mit sich gebracht hat.

In welcher Weise hat das Foto Ihr Leben beeinflusst?

Nick: Wir glauben, es hat nicht beeinflusst, wer wir sind. Wir sind Bobbi und Nick! Aber es hat uns die herausragende Möglichkeit gegeben, auf der ganzen Welt viele gleichgesinnte Menschen zu treffen.

Was war so speziell am Woodstock Festival?

Nick: Es war ein spontanes Event, zu dem 450 000 Gleichgesinnte für Musik, Frieden und Spaß zusammenkamen. Es gab keine Gewalt!

Welcher ist Ihr Woodstock-Lieblingsong und welches Ihr Woodstock-Lieblingskünstler?

Nick: Bobbi’s Lieblingskünstler ist Joe Cocker mit „With a little Help from your Friends“. Bei mir sind es zu viele, um sie aufzuzählen.

Können Sie sich vorstellen, dass es ein weiteres Woodstock Festival geben wird?

Bobbi: Schwer zu sagen. Es ist eine andere Zeit. Technologie hat verändert, wie wir die Dinge heute angehen. Vielleicht!

Besitzen Sie heute noch die Decke, die man auf dem Cover-Foto sehen kann?

Nick: Nein. Ich habe sie genutzt, um mich vor der Kälte und dem Schnee zu schützen, während ich zur Arbeit und wieder zurückfuhr. Das war in den späten 70ern, Anfang der 80er,

Wie oft waren Sie schon in Deutschland?

Nick: Es ist unser drittes Mal und wir lieben es immer. Wir genießen die Kultur und das Essen, vor allem das Bier! ella

