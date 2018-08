Deftige und freche Lieder

Anzeige

Wenn auf jemanden die (freundlich gemeinte) Bezeichnung „Rampensau“ zutrifft, dann ist es Ina Müller. Und das an diesem heißen Sommerabend im Schwetzinger Schlosspark ganz besonders. Denn die Sängerin überspielt bei ihrem gut zweistündigen Auftritt mit ihrer Band auf der Openair-Bühne äußerst professionell ein aktuelles Handicap: Die norddeutsche Powerfrau hat sich nämlich bei einem Konzert am 24.Juli in Hamburg (am Vortag ihres 53.Geburtstags) den rechten Fuß gebrochen und hüpft nun mit hässlich-grauem Kunststoff-Starrfuß herum.

Schlimmer für sie wäre ganz sicherlich, wenn ihr das Mundwerk nicht so gewohnt locker funktionieren würde. So kokettiert Ina Müller geschickt mit ihrer Beeinträchtigung, singt 17 ihrer selbst geschriebenen Lieder und genießt deren Anmoderationen. Die Vollblut-Entertainerin zitiert mehrfach Erkenntnisse aus dem Büchlein „Unnnützes Wissen“ und sinniert gerne über die Reibungspunkte zwischen Mann und Frau. Ein Spruch gefällig? „Liebe ist das Licht des Lebens, und die Ehe ist die Stromrechnung.“

Gehörige Portion Mutterwitz

Und ihr „Klumpfuß“ hindert sie nicht daran, hinunter in ihr Publikum zu hinken. Erst angelt sie sich aus der ersten Reihe Dirk aus Worms Sie habe gelesen, dass Frauen am Gesicht des Mannes erkennen können, „ob der Mann fremdgegangen ist“. Da Ina nichts sehen kann, fragt sie den neben seiner Frau sitzenden Besucher eben direkt: „Bist du denn fremdgegangen?“ Dass Dirk nur lächelt, kommentiert sie mit: „Ich glaub, du bist sauber.“