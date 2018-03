Der Schwerpunkt liegt auf den Hits

Anzeige

Nickelback gehen im Frühjahr/Sommer auf große Europa-Tournee. Unter anderem treten sie am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart auf. Im Vorfeld stand der Bassist und Bandmitbegründer Michael Kroeger den Fränkischen Nachrichten Rede und Antwort.

Herr Kroeger, Sie haben mit „Feed the Maschine“ ein starkes Album am Start, wird sich das auf die Playlist bei den Konzerten niederschlagen?

Michael Kroeger: Wir wollen unseren Fans natürlich in erster Linie einen vergnüglichen Abend bereiten. Dazu gehört natürlich, ihnen alle Hits, die sie gern hören und die uns großgemacht haben, zu spielen. Wir wollen, dass die Leute ein Bierchen oder ein anderes Getränk zu sich nehmen und einfach eine gute Zeit haben. Natürlich werden wir aber auch Songs vom neuem Album spielen, das ist selbstverständlich.