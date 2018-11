Der Winter wird wieder laut

Wenn das kein Grund für lautstarkes Feiern ist: die mittlerweile schon Kult-Status besitzende Indoor-Festivalreihe „Eisheilige Nächte“, zu der Subway To Sally alljährlich gemeinsam mit befreundeten Bands einladen, geht in die zehnte Runde, und zwar am Donnerstag, 27. Dezember, in der Würzburger Posthalle. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Zehn volle Jahre! Die „Eisheilige Nacht“ – für Subway tp Sally eine Passion – feiert ihren ersten zweistelligen Geburtstag. Einzigartig dabei, dass die Band um Eric Fish jedes Jahr aufs Neue den Posten des Headliners souverän meistert und sich dabei stets neu erfindet.

Mit von der Partie werden die Bremer von Versengold, die Wiener Russkaja und die Ungarn Paddy And The Rats sein. Erneut bietet das Line Up damit eine feierlaunige Mischung aus Folk, Irish Pub, Mittelalter und Rock, kurzum eine perfekte Melange, um in der ansonsten so stillen Weihnachtszeit mal ordentlich Staub aufzuwirbeln. Start ist mit Paddy And The Rats. Mit ihnen ist erstmals eine Band aus Ungarn mit von der Partie. Dass gerade Wien als Tor zum Balkan und interkulturelle Mega-Metropole ein wahrer Kreativ-Schmelztiegel für charakterstarke Künstler gilt, ist nicht erst seit Falco weltbekannt. Auch die russisch-wienerische Band Russkaja wird diesem Ruf mehr als gerecht. Die Combo mischt mit charismatischem Tonfall Ska, Balkanbeats, Polka, Folklore und Funk-Sounds zu einer einzigartigen Melange. Wer Versengold schon einmal live erlebt hat, der weiß um die ausgelassene Stimmung vor und auf der Bühne, die durch das virtuose Spiel und die sprudelnde Spielfreude der sympathischen Bremer entfacht wird. Dabei sind es gerade die feinsinnigen und melancholischen Texte von Sänger Malte Hoyer, bereichert durch die einfühlsame und gleichermaßen anspruchsvolle musikalische Begleitung – die auf Versengold-Konzerten immer wieder für Gänsehautmomente sorgen.

Subway to Sally muss man nicht groß vorstellen. Seit Beginn bilden sie die Speerspitze der deutschen Mittelalterrock-Bewegung, die weltweit einmalig ist und durch Subway to Sally entscheidend mit geprägt wurde. Das Flair der Veranstaltung ist besonders und Subway to Sally-Hits sind in diesem Rahmen nicht einfach „nur“ Szene-Hymnen, sondern eine charismatischste Oden an das Jahresende. tle

