Der Zauber der Weihnacht

Die Fränkischen Nachrichten verlosen wieder CDs.

Vor kurzem erst hat Andrea Bocelli den begehrten „BRIT Icon-Preis“ bei den Classic Brit Awards erhalten und ist überraschend neben Ed Sheeran im Londoner Wembley-Stadion aufgetreten. Nun kündigte der internationale Star-Tenor sein brandneues Album an: Für „Sì“ nahm Bocellis erstmals nach 14 Jahren wieder ausschließlich neue Stücke auf. Andrea Bocelli vermag es, Millionen von Menschen mit seinem populären Crossover-Repertoire zu faszinieren,

Ein Album vom Zauber des Weihnachtsfests ist Rolando Villazóns „Feliz Navidad“. Der Startenor bringt nach seiner erfolgreichen DG-Aufnahme von Mozarts La clemenza di Tito sein erstes Weihnachtsalbum für das gelbe Label heraus. Villazón singt Weihnachtsklassiker in fünf Sprachen, unter anderem White Christmas, O Tannenbaum, Tu scendi dalle stelle, Petit Papa Noël und Los peces en el río. Zu den Stücken zählen Duette mit dem deutschen Sänger Sasha und dem französischen Popstar Julie Zenatti.

Tony Bennett und Diana Krall waren zusammen für nahezu 50 Grammy-Awards nominiert. Auf „Love Is Here To Stay“ vermitteln Diana Krall und Tony Bennett auf mitreißende wie berührende Weise nicht nur die Magie der Gershwin-Klassiker, sondern auch wie viel Seele, Eleganz, Ehrlichkeit und Klasse in diesen Evergreens stecken, und warum weder sie noch ihre großen Interpreten jemals aus der Mode kommen werden.

Die Fränkischen Nachrichten verlosen jede CD dreimal. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile die Wunsch-CD vermerken, in der Mail Namen und Adresse angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

