Anzeige

Nach einem erfolgreichen Tourneestart im Dezember und vielen ausverkauften Hallen ist „Die Nacht der Musicals“ noch bis Ende März in Hallen und Theatersälen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Am 12. März gastiert das Ensemble um 20 Uhr im Congress Centrum Würzburg.

Das Programm lässt keine Wünsche offen. In der über zweistündigen Aufführung präsentiert die Starbesetzung die erfolgreichsten Songs aus gefeierten Erfolgsstücken wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder Musicalklassiker wie „König der Löwen“, „Das Phantom der Oper“ und „Les Miserables“, in welchem es um den entlassenen Ex-Sträfling Jean Valjean geht, der sein ganzes Leben mit seiner Vergangenheit kämpft.

Auch die besten Hits aus dem Musical „Rocky“ dürfen bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. Es erzählt die Geschichte des Amateurboxers Rocky Balboa, der nach einer erfolglosen Karriere die einmalige Chance bekommt, gegen den amtierenden Schwergewichtsweltmeister Apollo Creed zu kämpfen. Daneben dreht sich die Handlung um die Liebesgeschichte zwischen Rocky und seiner schüchternen Freundin Adrian, was das Lied „Wahres Glück“ ausdrückt.