Die lauteste Weihnachtsfeier Bayerns steigt wieder am Freitag und Samstag, 7. und 8. Dezember. Dann nämlich lädt das „Christmas Bash“ wieder zum besinnlichen Headbangen ein. Ab sofort sind für beide Tage auch jeweils Tagestickets erhältlich. Unter https://shop.eventzentrum-geiselwind.de/christmas-bash/ sind diese beziehbar.

Passend dazu gibt es einige neue Bandbestätigungen zu vermelden: „Children of Bodom“ stehen nun als Headliner für den Freitag fest und spielen in Geiselwind eine von nur zwei exklusiven Indoor-Shows in ganz Deutschland.

„Exodus“ und „Skalmöld“ werden am Samstag mit von der weihnachtlichen Partie sein.