Die Meister des Feuers

Die „Flammenden Sterne“ kommen nach Heilbronn: Seit 15 Jahren ist das Internationale Feuerwerksfestival in Stuttgart zuhause und begeistert dort alljährlich 50 000 Besucher. Am Freitag und Samstag, 21. und 22. September, gastiert die Großveranstaltung nun erstmals im Heilbronner Wertwiesenpark. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr.

Zur Premiere des Festivals in Heilbronn erwartet die Besucher neben zwei hochkarätigen Musikfeuerwerken auch ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Livemusik, Artisten, Heißluftballons, Familienprogramm, Illumination, Festivalmarkt und mehr.

Hochkarätige Musikfeuerwerke

Herzstück der „Flammenden Sterne“ sind die hochkarätigen Musikfeuerwerke. Und die haben nichts mit einem normalen Feuerwerk zu tun. Denn die Pyrotechniker, die sich hier dem Wettbewerb stellen, zählen ausnahmslos zum Besten, was die internationale Pyrotechnik-Szene zu bieten hat.

Ihre Himmelsshows sind wunderschöne Kunstwerke, fein abgestimmt zu Musik und ein Genuss für die Sinne.

Zur Premiere der „Flammenden Sterne“ in Heilbronn ist gleich ein absoluter Coup gelungen: Ein Team aus Japan wird zum Wettbewerb antreten. In Japan werden Pyrotechniker wie Rockstars gefeiert, japanische Feuerwerke zählen zu den schönsten weltweit.

Typische Effekte wie „Suwari“ – der Feuerwerkskörper erreicht seine maximale Höhe, explodiert aber erst nach einem Moment der Ruhe –, oder „Kiekuchi“ - das gesamte Feuerwerksbild verschwindet mit einem einzigen, plötzlichen Wisch vom Himmel – verleihen den japanischen Shows einen unvergesslichen Charakter. In Heilbronn wird die Firma „Marutamaya Fireworks“ mit Chef-Pyrotechniker Toshigatsu Ogatsu an den Start gehen. Sie gehört einer der drei großen japanischen Feuerwerker-Dynastien an.

Herausgefordert werden die Japaner vom mehrfachen Pyrotechnik-Weltmeister „Innovative Pyrotechnik (IP)“ aus Deutschland. Das Team um Joachim Berner bringt einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit: Über 5000 Feuerwerke hat IP in den letzten 30 Jahren weltweit gezündet, zahlreiche große Wettbewerbe gewonnen und Tourneen von Künstlern wie den Rolling Stones, AC/DC oder Cro pyrotechnisch ausgestattet.

Die Shows von „Innovative Pyrotechnik“ sind an Perfektion kaum zu überbieten und überraschen die Zuschauer nicht selten mit spektakulären Choreographien. Die Stuttgarter haben ein weiteres As im Ärmel: Sie stellen Spezialeffekte selbst her und setzen damit in ihren Shows ganz besondere Akzente.

Auch sonst wagt sich das Team gern an ungewöhnliche Herausforderungen: Beim Red Bull Air Race in Abu Dhabi beispielsweise schießt IP das Feuerwerk aus einem fliegenden Helikopter. Spektakulärer kann Feuerwerk kaum sein.

Wer bei den Flammenden Sternen zum Wettkampf antritt, hat übrigens ein klar definiertes Ziel: Den Sieg über die Konkurrenz. Um bei Jury und Publikum Punkte zu sammeln, experimentieren die Feuerwerker deshalb gern auch mal mit neuen Effekten und Produkten, die man unter normalen Umständen nicht zu sehen bekommt. Die Besucher können sich also auf einige knisternde Überraschungen am Himmel freuen.

Rahmenprogramm

Neben dem feurigen Himmelswettstreit bringen die Flammenden Sterne auch ein abendfüllendes Rahmenprogramm in den Wertwiesenpark. Dazu gehören unter anderem Livemusik, Heißluftballons, Künstler und Feuerartisten, Familienprogramm, ein Festivalmarkt, DJ-Lounge, die Illumination des Festivalgeländes sowie Gastronomie in weißen Pagodenzelten und eine Foodtruck-Area.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018