„Die Musik ist eine weltweite Sprache“

Diese neue Art der Blasmusik kam an…

Hartl: Es traf den Zeitgeist. In der Literatur würde man von einer Novelle sprechen. Dieser Stil hatte etwas neues, etwas „Ungehörtes“. Und was LaBrassBanda von Anfang an auszeichnete: Die Band wollte nicht sich selbst covern oder Studiosound auf der Bühne wiederholen, sondern bei den Liveauftritten das Publikum catchen, eine Verbindung zu den Leuten aufbauen.

Es gab und gibt keine durchgetaktete Show bei uns, keine Fesseln, die man sich selbst auferlegen will. Es ging und geht darum, live zu überzeugen und die Leute mitzunehmen.

Diesen Anspruch des Natürlichen, des „originalen“ Instrumentensounds, den habt Ihr auch bei der Produktion Eurer Alben, oder?

Hartl: Richtig. Ohne Gitarre und Klavier ist das nicht so einfach. Nur mit unseren Blasinstrumenten kämpfen wir um jeden Ton, ackern wie die Berserker (lacht). Da gibt es keine Tonspur vom Band, kein Halb-Playback. Vielleicht ist die Soundqualität dann nicht perfekt, aber so was machen wir nicht.

Als studierte Musiker geht man da wohl auch anders an die Sache ran?

Hartl: Wir sind keine Castingband, sondern kannten uns untereinander durch unser Musikstudium in München und Linz. Die heutige Zusammenstellung ist aber nicht mehr die Ursprungsformation. Zu Beginn waren es einmal fünf Mitglieder, zwei sind nicht mehr dabei, vier neue, einschließlich ich, kamen später dazu. Was uns sieben alle verbindet, ist, dass wir Lust haben, qualitativ gute Musik zu machen und deshalb kommt wohl die Art der Musik raus, wie wir sie machen. Bis heute haben die verschiedenen Bandmitglieder aber auch noch andere Projekte neben LaBrassBanda laufen, wir sind ja alles Freelancer.

Anfang 2017 wart Ihr auf Welttournee und Euer aktuelles, 2017 erschienenes Album, „Around the world“ zeugt ebenfalls von einer großen Weltoffenheit. Hat sich das so entwickelt – von Bayern den Schritt nach außen gewagt?

Hartl: Das könnte man so meinen! Und die Albumtitel – erst „Übersee“, ein Ort am Chiemsee, dann „Europa“ und jetzt „Around the World“ – lassen es vermuten. Aber eigentlich war es genau andersrum. In Bayern selbst war das Interesse an dieser Art von Musik anfangs nicht mal so groß.

Zu Beginn gab es alle möglichen Arten von Gigs und das gleich weltweit: Ob in Kroatien, Russland oder England, die Menschen auf der ganzen Welt spürten, diese Band lebt. Die bayrische Sprache, der Lokalkolorit, das spielte und spielt keine Rolle für die Begeisterung. Wir schaffen Interaktion, reißen die Leute mit, ob in Simbabwe oder Vietnam. Die Musik als weltweite Sprache – das klingt möglicherweise etwas plattitüdenhaft, aber es stimmt – Musik funktioniert.

Welche Erfahrungen und Eindrücke haben Sie sonst noch von der Weltreise mitgenommen?

Hartl: Passend zum zehnjährigen Bandbestehen haben wir diese zeitlich stramme Weltreise unternommen, die sehr intensiv war und eine hohe Schlagzahl hatte. Man darf davon keine romantische Vorstellung a la Goethe-Italienreise haben. Wir haben viel Zeit in Hotels und im Flieger verbracht und es ging alles sehr schnell.

Wenn man alle drei Tage in einem anderen Land ankommt, ist das schon wie einen Katalog durchzublättern und es hat was total Absurdes. Doch auf der anderen Seite ist so was auch was ganz Besonderes und ich bin mir dieser Ausnahmestellung bewusst und habe es genossen. Was ich für mich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall: Auf der ganzen Welt gibt es lebenslustige Menschen. Menschen, denen man mit seiner Musik eine Freude machen kann und man durch solche Unternehmungen zur Völkerverständigung beiträgt.

Durch die Nachrichten und die Kommunikation schwingt hierzulande oft ein latentes Gefühl mit, dass es in diesen Ländern nur Traurigkeit, Armut und Aggression gibt. Doch man sollte auch die einzelnen Menschen wahrnehmen, die sich freuen und Lebenslust in sich tragen.

Und wenn wir wieder nach Deutschland blicken: Welche Bedeutung hat Bayern eigentlich für Euch bei LaBrassBanda?

Hartl: Das wirkt vielleicht pathetisch, aber wenn du nach Hause kommst, merkst du erstmal, wie toll es hier ist. Bayern hat allein in seinem „Aussehen“ eine Tradition, ob es die Häuser und die Bauweise sind, oder die Sprache und Dialekte der einzelnen Regionen, die eine Eigenständigkeit zeigen, oder Trachten, die die Menschen auch im Alltag anziehen. Man lebt hier so, das Bayerische ist nichts, was irgendetwas nacheifert – man trägt es nach vorne.

Und diese Mischung aus Konservativem, aber vielen aufgeschlossenen und liebenswerten Menschen, ich glaube, das sehen alle bei LaBrassBanda so, das macht es interessant. Ein Hoch auf Bayern! Und das meine ich wirklich so. ella

