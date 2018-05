Doro Pesch rockt die Wertheimer Burg

Anzeige

Wenn man „Heavy Rock“, „Deutschland“ und „Frau“ sagt, dann kommt sofort sie ins Gedächtnis: Doro Pesch. Die Rocklady ist nun seit über 30 Jahren auf Tournee und kommt am Donnerstag, 21. Juli, auf die Burg nach Wertheim. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Neben einer atemberaubenden Kulisse erwartet den Zuschauer und -hörer nicht nur die besten Songs, die sich in der 30-jährigen Bandgeschichte angehäuft haben, sondern auch erste Einblicke in das neue Studioalbum. Doro hat bis heute zehn Millionen Tonträger verkauft und über 2800 Konzerte in über 60 Ländern der Erde gespielt, darunter 1986 als erste Frau beim „Monsters of Rock“-Festival vor 120 000 Fans in Castle Donnington (UK). Eintrittskarten gibt es bei den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Tronckoe