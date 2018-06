Drei Tage voller musikalischer Kontraste

Anzeige

Sonnig, friedlich, abwechslungsreich – auf Rock im Park 2018 treffen alle diese Attribute zu, die zu einem guten Gelingen eines Festivals dieser Größenordnung unabdingbar beitragen. Man kann man dem Dreitages-Spektakel ein insgesamt stimmiges Gesamtpaket attestieren, bei dem es sich für den Musikfan lohnte, drei Tage lang zwischen den drei Spielstätten hin und her zu wuseln.

Die Geschmäcker sind verschieden. Und wer auf Beats und Hip Hop steht, wie ihn am Freitag beispielsweise auf der Parkstage „Trailerpark“, „RAF Camora“ oder „Bilderbuch“ präsentiert haben, musste an diesem Tag ebenso wenig wie der Metal-Fan den Platz wechseln, der am Sonntag seinen Radius bei Bands wie „Shinedown“, „Bullet for my Valentine“ oder „Parkway Drive“ auf den Gang zwischen Getränkestand, WC und Bühne eingrenzen konnte.

Vielfalt

Rock im Park ist seit vielen Jahren ein Festival, bei dem es immer wieder die Gemüter gibt, die das „Rock“ im Line-Up vermissen und sich über die Anzahl an Acts stören, bei denen der Gitarrist Urlaub zu haben scheint. Jedoch ist es eben auch ein deutscher Rapper wie Casper, der am Samstag dann als heimlicher Headliner auf der Zeppelin Stage für ein Meer an wogenden Händen sorgt, bevor Jared Leto mit seinen „Thirty Seconds to Mars“ einen Hauch Hollywood über den Platz wehen lässt.