Ed Sheeran spielt auf dem Hockenheimring

Ed Sheeran ist im Sommer 2019 erneut live in Deutschland zu erleben: Am 23. Juni in Hockenheim und am 2. August in Hannover.

Wer in den vergangenen Monaten nach Superlativen und Rekorden im Musikbereich gesucht hat, ist an Ed Sheeran definitiv nicht vorbeigekommen. Dabei ist der 27-jährige Singer/Songwriter vom Typ her eigentlich alles andere als der klassische Superstar. Selbst auf einer gigantischen Bühne, vor Zehntausenden von Fans bleibt er der Kumpel von nebenan, mit dem man sich später gern noch auf ein Bier verabredet. Effektgehasche und Stargehabe sucht man bei Ed Sheeran vergeblich. Und genau das sind zumindest einige der Gründe, warum ihm ausnahmslos jeder seinen gigantischen Erfolg gönnt.

Ed Sheeran ist zweifellos einer der wenigen Künstler, die aus dem Stand eine Open-Air-Show mit mehreren zehntausend Fans füllen können. Und nicht nur das: Er ist aktuell auch der einzige Künstler, der vor so einer Kulisse auch noch ganz allein performt. Seit seinen Anfangstagen steht er alleine mit Gitarre und Loop-Station auf der Bühne und baut dort seine weltweit gefeierten Popsongs zusammen.

Darüber hinaus ist Ed Sheeran der einzige Künstler, dem es gelang, mit zwei Titeln in den deutschen Charts auf Platz 1 und 2 einzusteigen. Sein aktuelles Album ‘÷’ ist nicht nur mit einem Grammy ausgezeichnet worden, sondern hat sich bis dato weltweit bereits über 15.5 Millionen Mal verkauft – und damit fast den Verkaufsrekord des Vorgängeralbums ‘x’ eingestellt, das bislang über 16 Millionen Mal über die Ladentheke ging und sage und schreibe 90 Mal mit Platin ausgezeichnet wurde.

Tickets für die deutschen Konzerte gibt es ab Donnerstag, 27. September, 11 Uhr, ausschließlich online unter eventim.de. Pro Kunde, pro Show können maximal vier Karten erworben werden. Die Tickets werden personalisiert verkauft, d.h. der Name des Ticketkäufers wird auf das Ticket aufgedruckt. Beim Einlass zur Veranstaltung muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen. Damit soll dem Ticketzweitmarkt, den Preisen und der laut Veranstalter „Fan-Abzocke“ ein Riegel vorgeschoben werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018