Ein energiegeladener Sound, der direkt in die Beine geht

Noch nie von „Pom Poko“ gehört? Dann wird es aber Zeit! Denn von dieser Band wird man in Zukunft sicher noch so einiges zu hören bekommen.

Doch wer ist „Pom Poko“ eigentlich? Gibt man „Pom Poko“ als Suchbegriff auf Google ein, stößt man erst einmal unweigerlich auf einen japanischen Animationsfilm. Zufall? Nein, keinesfalls! Denn, wie die Musiker selbst sagen, fängt der Film viel von dem ein, was sie sich für ihre Konzerte wünschen. Er ist energiegeladen, temporeich, ein Reiz für Augen und Ohren, und vor allem ist er absolut verrückt und lustig.

Dass es sich mit ihren Konzerten wirklich genauso verhält, davon durfte sich nun das Würzburger Publikum im Cairo überzeugen. Innerhalb kürzester Zeit gelang es „Pom Poko“, den Funken überspringen zu lassen, und das Publikum gab sich absolut begeistert dieser wirklich besonderen Musik hin.

„Pom Poko“, das sind Ragnhild Fangel (Gesang), Martin Miguel Tonne (Gitarre), Jonas Krøvel (Bass) und Ola Djupvik (Schlagzeug). Die vier lernten sich während ihres Studiums am Musikkonservatorium im norwegischen Trondheim kennen. Seit 2016 treten sie gemeinsam auf und erreichen mit ihrer speziellen Art von Musik ein immer breiteres Publikum.

In eine Schublade wollen sich „Pom Poko“ nicht stecken lassen und zitieren doch ein paar der Einflüsse, die ihren einzigartigen Sound prägen, darunter (West) Afrikanische Musik wie Oumou Sangaré und Ali Farka Touré, Indie Bands wie Vulfpeck und Palm, die Musik lauter Bands wie Hella und Death Grips, aber auch Musik mit interessanten Texten wie zum Beispiel von Jenny Hval und Nick Drake. „Pom Poko“ liefert einen ganz eigenen Party-Sound ab, der absolut in die Beine geht.

Der zuckersüße Gesang von Sängerin Ragnhild Fangel, der in einigen Sequenzen unweigerlich Erinnerungen an Alanis Morissette aufkommen lässt, wird gemischt mit verrückten Riffs, plärrenden Gitarren und intensiven Grooves.

Eine ungewöhnliche und zugleich spannende Mischung ist das, mit der die vier Norweger derzeit auf ihrer „Spring Tour“ durch Europa reisen.

Nach erfolgreichen Auftritten in den letzten Jahren bei kleinen und großen Festivals, wie zum Beispiel dem berühmten Roskilde Festival in Dänemark, bleibt zu hoffen, dass der bevorstehende Festivalsommer „Pom Poko“ ganz viel von dem bringt, was sie und ihre Fans sich wünschen: verrückte, temporeiche und energiegeladene Konzerte voller Spaß.

In Würzburg jedenfalls ist ihnen das auf ganzer Linie gelungen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019