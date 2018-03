Ein Raum voller Liebe

Anzeige

„Ich spüre ganz viel Liebe hier in diesem Raum“, ein Satz, den man an diesem Abend nicht nur einmal aus dem Mund der Liedermacherin Sarah Lesch hört. In der ausverkauften Frankfurter Brotfabrik spielt sich die Ausnahmekünstlerin mit Leichtigkeit in die Herzen der 400 begeisterten Zuschauer.

Fünf Jahre nach Erscheinen ihres ersten Albums „Lieder aus der schmutzigen Küche“ ist Sarah Lesch mit ihrem neuen Album „Da Draußen“ in vielen deutschen Städten zu Gast.

Die Songs auf ihrem neuen Album öffnen den Blick nach Draußen, in eine zerbrechliche Welt, in der schreckliche Dinge geschehen, die verrücktspielt und doch das einzige ist, was wir haben.