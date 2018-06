Eine „Crazy World“ gespickt mit Rock-Klassikern

Anzeige

Die „Scorpions“ sind seit einigen Monaten unter dem Titel „Crazy World“, entliehen von ihrem Bestseller-Album aus dem Jahre 1990, auf Tour. In diesem Zuge gibt sich die Band am Freitag, 27. Juli, im Residenzschloss in Ludwigsburg sowie am Freitag, 3. August, im Luitpoldpark in Bad Kissingen die Ehre. Vor diesen einmaligen Kulissen werden die „Scorpions“ ihre Fans mit ihrer Rock’n’Roll-Show sicherlich wieder begeistern. Unter freiem Himmel werden die Hannoveraner die Location zum Beben bringen. Im Gepäck: ihre größten Rock-Hits sowie die Songs ihres aktuellen Albums „Return To Forever“.

Darüber hinaus lassen sich die Meister des Rock auf der Bühne von keinem Geringeren als Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee unterstützen, der seit Mitte 2016 Teil der Bandfamilie ist.Seit einem halben Jahrhundert stehen die“Scorpions“ für einen fulminanten Rocksound und großartige Live-Konzerte. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern und über 5000 erfolgreichen Konzerten in mehr als 80 Ländern der Erde zählen sie zur absoluten Elite des internationalen Rock. Klassiker wie „Wind of Change“, „Big City Nights“, „Still loving you“, „Send me an Angel“ oder „Rock you like a hurricane“ sind Garanten für tolle Konzertatmosphäre.