Eine Reise durch die Geschichte des Rock

„Bonfire“ werden am Donnerstag, 15. November, zusammen mit Original-Interpreten große Hits der Rockgeschichte aus den 1970er und 1980er Jahre in der Würzburger Posthalle präsentieren. © Bonfire

„Bonfire & Friends“ – der Name ist Programm. Denn Bonfire haben einige legendäre Freunde zu einer fantastischen Tour eingeladen und kommen am Donnerstag, 15. November, in die Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Sie waren Ende der 1980er-Jahre eine der größten deutschen Hardrock-Bands, die auch internationale Erfolge verbuchen konnten: „Bonfire“. Nun sind die Ingolstädter wieder auf Tournee und haben sich wenigstens ebenso legendäre Unterstützung geholt. Mit dabei sind Quaster (Ur-Puhdys Sänger und Gitarrist), Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow, -Deep Purple), Phil Mogg (UFO), Geoff Tate (Ex-Queensryche), Bobby Kimball (Original-Sänger von TOTO), Chris Boltendahl (Grave Digger) sowie Johnny Gioeli (Hardline, Axel Rudi PellI).

Die dreistündige Show ist nur so gespickt mit Rock-Krachern wie „I Surrender“, „Stone Cold“, „Lights Out“, „Doctor Doctor“, „Jet City Woman“, „Hold The line“, „Africa“, „Eye Of The Tiger“ und „First Time“ sowie eine Hommage an „Deep Purple“ mit Songs wie „Burn“, „Child in Time“ und „Smoke on The Water“ – um nur einige zu nennen.

„Bonfire“ als die Band der Rock Legends werden dabei diesen Hits ihren einzigartigen Stil und Sound verleihen, wie sie es bereits in ihrer genialen Coverversion von „Sweet Home Alabama“ bewiesen haben.

Eine typische Produktion der 1980er-Jahre mit Laufstegen, Treppen, Rampen sowie Licht- und Pyroeffekten wird das Ganze optisch imposant abrunden. Und natürlich werden die Bonfire Hits „Ready 4 Reaction“, „Sweet Obsession“ und „You Make Me Feel“ auch dabei sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018