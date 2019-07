Eko Fresh hat zugesagt

Auf dem Aschaffenburger Festplatz heißt es vom 15. bis 18. August wieder Sommer, Sonne, Stars und jede Menge Kultur. Wie jedes Jahr bietet das One Race . . . Human-Festival neben einzigartigen Konzerthighlights auch ein riesiges Rahmen- und Kulturprogramm für alle Altersklassen. Neben Weltbasar, Beach-Area, Culture-Stage, Akrobatik, Feuershows, Kids-Area und vielem mehr gibt es jede Menge zu erleben. Darüber hinaus wurden kurz vor Festivalbeginn noch vier weitere Künstler für den Afrika-Karibik-Bereich bestätigt.

Neu auf der Beach-Stage mit dabei ist der selbst ernannte „König von Deutschland“, Eko Fresh. Mit 17 Jahren war er der jüngste Rapper, der je einen Major-Plattenvertrag unterschrieben hat, und auch jetzt ist der mehrfache Gewinner von Goldenen und Platin-Platten das jüngste Urgestein der deutschen Rapgeschichte. Die zweite Staffel seiner Netflix Serie „Blockbuastaz“ läuft seit Anfang Juli. Außerdem machen Ausnahmekünstler Ganjaman und der unangefochtene Spitzenreiter der spanischen Reggae-Szene, Dactah Chando, am Donnerstag Halt im Afrika-Karibik-Bereich.

Mit 320 000 Kanal-Abonnenten, 60 Millionen Video-Aufrufen, über 112 000 Fans auf Facebook und dem dritterfolgreichsten YouTube-Video des Jahres 2017 zählt Voyce zweifelsfrei zu den großen Playern im Video-Streaming-Business.

In Zusammenarbeit mit Gestört aber GeiL bei der Hitsingle „Millionen Farben“ machte er 2017 in der Musikszene zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Am Sonntag, 18. August, ist er nun erstmals auch auf dem Aschaffenburger Festival zu Gast.

Neben den musikalischen Highlights gibt es für jedes Alter und jede Kultur aber noch vieles mehr zu erleben. Im Afrika-Karibik-Bereich erwartet die Besucher unter anderem Akrobatik, Artistik, Feuershows, DJ-Beats und ein buntes Kinderprogramm. Der Weltbasar bietet reichlich Gelegenheit, bei den über 100 Händlern Schätze aus aller Welt zu ergattern oder sich in der Foodmeile durch Köstlichkeiten aus exotischen Ländern zu probieren. Daneben lässt es sich in der 1000 Quadratmeter großen Beach-Area mit einem Cocktail in der Hand wunderbar entspannen.

Daneben liest sich das Line-Up auf der Main-Stage wie das Who-is-Who der nationalen Musikszene. Neben Superstar Max Giesinger, Echo-Gewinner Wincent Weiss, Singer-Songwriterin LEA, Erfolgsrapper Rin und Eno gibt sich erstmals auch Reggae-Star Busy Signal aus Jamaika die Ehre.

