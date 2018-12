Energiegeladene Fanta-Familien-Zeit

Mehr als zwei Stunden abfeiern und tanzen: Die Fans der Fantastischen Vier kommen beim Auftakt der „Captain Fantastic on Tour“ am Mittwoch in der Würzburger s.Oliver-Arena absolut auf ihre Kosten. Auch die Hiphopper aus Stuttgart haben mächtig Spaß auf der Bühne. „Werft die Hände in die Luft“, rufen Smudo, Thomas D., Michi Beck und And. Ypsilon der fröhlichen Party im ausverkauften Haus zu. „Wir wollen euch springen sehen.“ Da lässt sich keiner lange bitten.

„Es ist wieder Fanta-Zeit“: Der bunte Mix aus Songs ihrer fast 30-jährigen Bühnenpräsenz kommt an. Ohrwürmer wie „Die da“ oder „Sie ist weg“ fließen zwischen neuen Titeln des aktuellen Albums „Captain Fantastic“ ein. Bei „Aller Anfang ist Yaeh“, „Hot“,„Das Ist Mein Ding“ oder dem Titelsong „Captain Fantastic“ wird gebounct und mitgesungen. Und das Publikum ist textsicher, nicht nur bei den alten Songs.

Die Fantastischen Vier schaffen es spielend, Fans zwischen sechs und weit über die 60 in der Arena zu vereinen. Eltern kommen mit den kleinen und teils auch schon erwachsenen Kindern und haben gemeinsam Spaß – die energiegeladene „Fantamanera“ ist ansteckend. Es wird ein großes Familienfest in der Halle gefeiert. Fun haben auch die Schwaben, die fast pausenlos über die Bühne fegen und einen Hit nach dem nächsten abliefern.

Heiß sind die Hiphopper und haben Lust auf die Tour. Kuschelig und schön finden sie es in der Halle. „Ihr seid die Allerersten, die unser Programm zu hören bekommen. Wir werden uns nie wieder so anstrengen“, flachst Michi Beck. Eine große Bühnenshow mit überbordenden Effekten brauchen sie nicht. Das magische Quadrat, das auch das neue Album ziert, prangt im Hintergrund, rotes, blaues, weißes Licht – mehr ist zu Schlagzeug, Keyboard und Gitarren nicht nötig. Die Fantas und ihre Hits sprechen für sich. Sie versprühen mehr als zwei Stunden lang Gute-Laune-Musik, die schon beim ersten Akkord in die Füße geht. Sie wollen „MfG“ mal „Danke sagen“. Manchmal darf’s auch ein bisschen rockiger werden, ohne den Fanta-Sound aus den Augen zu verlieren. Oder sie verschwinden mit dem Meeresrauschen zum „Tag am Meer“. Und die vier sind auch politischer geworden. Den Populisten dieser Nation stellen sie sich in „Endzeitstimmung“ entgegen.

„Zusammen“ darf bei den vielen Hits natürlich nicht fehlen. Es ist der glänzende Schlusspunkt hinter einem actiongeladenen Tourauftakt und die Fans wollen mit den Schwaben gerne noch etwas länger zusammenbleiben. Für sie könnte das temporeiche Hiphop-Feuerwerk noch länger weitergehen – eine fantastische „Fanta-Familien-Zeit“.

