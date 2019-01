Er ist und bleibt ein trotziger Rebell

Auftrittsverbote, eine jahrzehntelange Prozessflut und existenzbedrohende Geldstrafen in Höhe mehrerer hunderttausend Euro haben es nicht geschafft, seinen Willen und seine Haltung zu brechen. Hans Söllner steht weiter als Mahner und Kritiker auf der Bühne.

Kampf um Meinungsfreiheit

Ein gutes Vierteljahrhundert dauert der Kampf zwischen Politikern, Staatsanwaltschaft, Polizei und dem aus Bad Reichenhall stammenden Sänger schon an. Und hierbei geht es Hans Söllner nicht ums Rechthaben, sondern um Meinungsfreiheit und eine gewisse Einstellung zum Leben.

Unterstützung findet der 63-Jährige dafür nicht nur bei seinen angestammten Fans, die ihn und die Botschaften seiner sozial- und politikkritischen Lieder bereits seit Jahrzehnten feiern, sondern auch bei vielen jungen Menschen. Und so war auch das Publikum in der Würzburger Posthalle am Donnerstagabend alterstechnisch bunt gemischt.

Mit 1200 Besuchern war die Veranstaltung komplett ausverkauft, was einmal mehr beweist, dass für das Publikum die von Hans Söllner aufgegriffenen Themen nichts von ihrer Aktualität und Brisanz verloren haben. Auf breitestem Bayerisch hält er Politikern aber auch dem Publikum den Spiegel vor, spricht über Rassismus, Flucht und staatliche Willkür.

Neben vielen bekannten Liedern aus seiner langjährigen Schaffenszeit, wie etwa „Mei Vodda“, „Der Rasenmäher“ oder „Hey Staat“ sind es an diesem Abend die zahlreichen Anekdoten aus seinem Leben, mit denen Hans Söllner zum absoluten Gelingen der gut zweieinhalbstündigen Veranstaltung beiträgt.

Es wird viel gelacht in der Posthalle, als Hans Söllner mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht über seine Erlebnisse mit Polizisten oder Staatsanwälten berichtet. Darüber, dass er durch all die Gerichtsverhandlungen in 30 Jahren praktisch schon ein Jurastudium in der Tasche hätte.

Aber es macht auch nachdenklich, wenn er zum Besten gibt, dass er vor jeder Veranstaltung einen Brief vom Landratsamt bekommt, in dem ihm auferlegt wird, dem Publikum zu Beginn des Programms mitzuteilen, dass er unter Drogen stehe.

Gegen Machtmissbrauch

Dabei steht Hans Söllner ganz offen zu seinem Konsum von Cannabis. Das Recht auf Hanf spielt immer wieder eine Rolle in seinem künstlerischen Schaffen, aber auch in vielen der Prozesse gegen ihn.

Im Jahr 2000 geht Hans Söllner sogar bis vor das Bundesverwaltungsgericht, um den begrenzten Eigenanbau einzufordern. Doch der Anbau wird ihm nicht gestattet, und was folgt ist eine Hausdurchsuchung.

Hans Söllner ist und bleibt ein Rebell, der sich gegen jede Form von Machtmissbrauch ausspricht. Seine Fans lieben ihn dafür, und auch in Würzburg hat er an diesem Abend sein Publikum voll und ganz begeistert. Anke Vogel

