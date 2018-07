Erstmals „Freestyle of Nations“ am Start

Anzeige

Die „Night of the Jumps“ stürmt am Samstag, 10. Novmber, Nürnberg. Für einen Tag übernimmt die extremste Freestyle Motocross Sportserie der Welt die Regie in der Arena Nürnberger Versicherung und lässt ihre Extremsportler durch die Halle fliegen. Nach zwölf Jahren feiert die „Night of the Jumps“ ihre Rückkehr in Franken. Zum Comeback gibt es mit dem neuen Format des Freestyle of Nations eine Premiere in Süddeutschland

Drei Nationalteams treten gegeneinander an, die in verschiedenen Contests Punkte für die Mannschafts-Wertung sammeln. Die Nation mit den meisten Punkten am Ende ist der Gewinner und sammelt Statuspunkte für das große Finale. Für die Rückkehr nach Nürnberg lässt die Serie ihre besten Extremsportler aus der ganzen Welt einfliegen.

Das Team Australien um Pat Bowden (Brisbane) und Ryan Brown (Melbourne) wird von mit einem weiteren Hochkaräter komplettiert. Über 40 000 Kilometer legt diese Mannschaft zurück, um an der Team Challenge teilzunehmen. Pat Bowden ist der ungeschlagene Whipmaster der Night of the Jumps. Außerdem holte er bereits Silber bei den Nitro Games in Salt Lake City und kürzlich bei den Australian SX Open im Best Trick mit seinen Frontflip Combos. Ryan Brown ist Sieger der Red Bull Farm Jam und Xpilots in Monterrey. Kürzlich konnten sie den Freestyle of Nations in Oberhausen gewinnen. Sie wollen ihren Titel mit aller Macht verteidigen.