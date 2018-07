"Es hat außerordentlich gut gefallen"

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind auf die Erde nieder, sondern kommen auch die Potsdamer Spielleut', genannt "Subway to Sally", in die Region, um mit ihren Anhängern eine mittelalterliche Rockmesse zu zelebrieren. 1300 Getreue sind am Samstag in die Würzburger Posthalle gekommen und brauchen ihr Kommen nicht zu bereuen. Sie bekommen eine fulminante, zweistündige Show mit Feuer

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1987 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.10.2011