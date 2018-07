Es ist nur Rock’n’Roll, aber ich liebe ihn

Anzeige

„Wir spielen jetzt das dritte Mal hier und der Name des Stadions ist immer wieder anders, aber die Lieder sind die gleichen“. Den Worten Mick Jaggers folgt am Samstag ein über zweistündiges Hit-Feuerwerk der „Rolling Stones“ in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena. Und in der Tat hat die nach wie vor größte Rock’n’Roll-Band der Welt nahezu alle ihre großen Hits am Start. Wie gewohnt hauen sie ihre Klassiker schnoddrig, roh und mit viel Energie den Fans um die Ohren. Die rund 43 000 Fans geraten regelrecht aus dem Häuschen, so dass sich das Stadion in einen brodelnden Hexenkessel verwandelt. „A night to remember“, würde der Engländer sagen. Einfach klasse.

Für Stones-Verhältnisse ist es schon eher ein intimer Rahmen. Normalerweise gehen ihre Konzerte vor 70 000 Leuten und mehr über die Bühne. Da ist es in der Mercedes-Benz-Arena schon fast kuschelig. Die Fans sind nah dran und sie danken es den „Rolling Stones“ mit enthusiastischen Reaktionen. Selbst auf den teuren Sitzplätzen direkt vor der Bühne hält es von den ersten Akkorden des Openers „Street Fighting Man“ keinen auf den Stühlen. Beim zweiten Song „It’s only rock’n’roll (but I like it)“ ist er schon da, der Chor aus tausenden von Kehlen, singt das Publikum frenetisch mit. Die Stuttgarter erweisen sich einmal mehr als Feierbiester und sorgen so mit dafür, dass die Atmosphäre in dieser lauen Sommernacht eine außerordentliche ist.

Rumpelt der Sound bei den beiden Openern noch ein wenig, ist er ab dem dritten Song „Tumbling dice“ für Freiluftverhältnisse richtig gut und schraubt die Songs mit ordentlich Volumen und Lautstärke in die Gehörgänge. Und was noch viel besser ist: Die alten Gassenhauer, die schon mehr als 50 Jahre auf dem Buckel haben, sind kein bisschen ranzig, sondern kommen taufrisch daher, serviert von einer Band, die sich gefühlt im 198. Frühling befindet und der sowieso alles egal ist. Sie hat einfach Spaß am eigenen Tun und musikalischen Schaffen.